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Жена Семака рассказала о чувствах мужа после 0:4 в Минске и ДТП с его участием

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна написала в Инстаграме очередной проникновенный пост об отношениях с мужем.

- Говорят, что со временем супруги становятся друг на друга похожи, кроме того, между ними формируется особая духовная связь и часто люди интуитивно чувствуют, когда с любым что-то случается. У меня есть привычка отключать звук на мобильном телефоне, сложившаяся ещё с тех времён, когда рядом спал младенец, теперь это обстоятельство частенько мешает людям оперативно со мной связаться. Я обнаружила, что в те моменты, когда звонит мой муж, я как бы случайно тянусь за телефоном - достаю его из сумки, заднего кармана джинсов - всегда находится причина встрепенуться, если срабатывает этот незримый сигнал.

Так очень часто было и в моменты опасности. Нарастающая тревога, необъяснимая маета, тяжело дышать... Что происходит? Звоню Сергею, он не берет трубку. Вылетаю из Мюнхена в Париж, где мы должны были встретиться и провести вместе несколько дней отпуска. Тревога все сильнее, чувствую, как немеют пальцы, с ним что-то случилось - он всегда звонит, зная, что я в самолете... Прилетаю, снова длинные гудки, наконец слышу голос:

- Куда ты пропал? Я чуть с ума не сошла!

- Не волнуйся, все уже хорошо. Я попал под машину, переходя дорогу, виноват был водитель, сорвавшийся с места на переходе, а в тот момент, когда ты звонила приехала «Скорая» и я не хотел тебя пугать...

Недавний случай. Я далеко от дома, снова нестерпимая душевная тоска, заполняющая все мое естество, как вода заполняет тонущий корабль, проверяю телефон: «Динамо - Минск» - «Зенит», последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком. Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок:

- Как ты?

- Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть ещё хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее.

Говорят, что со временем супруги становятся друг на друга похожи, кроме того, между ними формируется особая духовная связь и часто люди интуитивно чувствуют, когда с любым что-то случается. У меня есть привычка отключать звук на мобильном телефоне, сложившаяся ещё с тех времён, когда рядом спал младенец, теперь это обстоятельство частенько мешает людям оперативно со мной связаться. Я обнаружила, что в те моменты, когда звонит мой муж, я как бы случайно тянусь за телефоном - достаю его из сумки, заднего кармана джинсов - всегда находится причина встрепенуться, если срабатывает этот незримый сигнал. Так очень часто было и в моменты опасности. Нарастающая тревога, необъяснимая маета, тяжело дышать... Что происходит? Звоню Сергею, он не берет трубку. Вылетаю из Мюнхена в Париж, где мы должны были встретиться и провести вместе несколько дней отпуска. Тревога все сильнее, чувствую, как немеют пальцы, с ним что-то случилось - он всегда звонит, зная, что я в самолете... Прилетаю, снова длинные гудки, наконец слышу голос: - Куда ты пропал? Я чуть с ума не сошла! - Не волнуйся, все уже хорошо. Я попал под машину, переходя дорогу, виноват был водитель, сорвавшийся с места на переходе, а в тот момент, когда ты звонила приехала «Скорая» и я не хотел тебя пугать... Недавний случай. Я далеко от дома, снова нестерпимая душевная тоска, заполняющая все мое естество, как вода заполняет тонущий корабль, проверяю телефон: «Динамо - Минск» - «Зенит», последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком. Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок: - Как ты? - Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть ещё хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее.

A post shared by Anna Semak (@annas_secret_garden) on

Теги: Семак Зенит
Сегодня, 14:21
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11
(3)
№11 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Всё у Семака будет хорошо! Когда такая опора рядом, по-другому не бывает!


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№10 Написал: казылык)) (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Милан»
Вместе посмотрят повтор игры в Минске,хорошее порно укрепляет семейные отношения
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Красивая женщина, не то, что размалеванные самки всяких смоловых и прочих мамаевых...
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 15:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: перс
может ему работу поменять совсем и жене легче станет

Человек не на своём месте - горе и жене и работе и болельщикам
Лучше б он капусту квасил ((((
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (3)
online

нетрал,
Какой человек ,такая и жена. Каждый получает ровно то,что хочет.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
может ему работу поменять совсем и жене легче станет
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (2)

где таких жён найти?

А они сами находятся, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
где таких жён найти?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Умница, красавица. Держись Серега, стрйо команду. Эти заезжие там наворотили... особенно по чатси дисциплины...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец жена.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Орик СПб (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
С такой женой точно переживет!
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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