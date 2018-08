Жена Семака рассказала о чувствах мужа после 0:4 в Минске и ДТП с его участием

Говорят, что со временем супруги становятся друг на друга похожи, кроме того, между ними формируется особая духовная связь и часто люди интуитивно чувствуют, когда с любым что-то случается. У меня есть привычка отключать звук на мобильном телефоне, сложившаяся ещё с тех времён, когда рядом спал младенец, теперь это обстоятельство частенько мешает людям оперативно со мной связаться. Я обнаружила, что в те моменты, когда звонит мой муж, я как бы случайно тянусь за телефоном - достаю его из сумки, заднего кармана джинсов - всегда находится причина встрепенуться, если срабатывает этот незримый сигнал. Так очень часто было и в моменты опасности. Нарастающая тревога, необъяснимая маета, тяжело дышать... Что происходит? Звоню Сергею, он не берет трубку. Вылетаю из Мюнхена в Париж, где мы должны были встретиться и провести вместе несколько дней отпуска. Тревога все сильнее, чувствую, как немеют пальцы, с ним что-то случилось - он всегда звонит, зная, что я в самолете... Прилетаю, снова длинные гудки, наконец слышу голос: - Куда ты пропал? Я чуть с ума не сошла! - Не волнуйся, все уже хорошо. Я попал под машину, переходя дорогу, виноват был водитель, сорвавшийся с места на переходе, а в тот момент, когда ты звонила приехала «Скорая» и я не хотел тебя пугать... Недавний случай. Я далеко от дома, снова нестерпимая душевная тоска, заполняющая все мое естество, как вода заполняет тонущий корабль, проверяю телефон: «Динамо - Минск» - «Зенит», последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком. Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок: - Как ты? - Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть ещё хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее.

