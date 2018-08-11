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"Енисей" назвал состав на игру с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Енисея" на матч 3-го утра чемпионата России с ЦСКА.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 16:02
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