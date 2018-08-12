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Евгений Ловчев: "Анжи" должно быть за радость, что "Спартак" выиграл всего лишь 1:0

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением относительно матча столичной команды против махачкалинского "Анжи".

"На первый взгляд, "Спартак" одержал предсказуемую победу. Кто-то говорит, что "Спартак" обязан был добивать "Анжи" в большинстве. Но совсем недавно, ведя 2:0, "Спартак" умудрился проиграть. Поэтому, даже играя против девятерых сегодня, красно-белые старались доводить до верного, не забывая при этом и об обороне. Посмотрите, ни одной нормальной контратаки "Анжи" не смог организовать. Чуть-чуть чего-то не хватило "Спартаку" для второго гола. А преимущество было явным, потому что "Анжи" изначально играл вторым номером, понимая, что не смогут на равных играть. Думаю, им за радость, что всего лишь 1:0. Даже если бы махачкалинцы остались бы в полном составе, "Спартак" все равно бы дожал их.

Игра Промеса? Промес сейчас плохой. Он не идёт в дриблинг, не так часто наносит удары по воротам. Он в неважной форме. Я думаю, что это не из-за физических каких-то кондиций, а больше из-за психологического состояния игрока. Мне кажется, что у него все-таки были хорошие предложения из сильных чемпионатов, а "Спартак" его не отпустил. Поэтому ему нужно время, чтобы вернуть мотивацию и любовь к футболу и "Спартаку". Сейчас он выпадает. Думаю, специально меняют Адриано или Зе Луиша, но не трогают Промеса, чтобы он набрал форму.

Жиго-Бокетти или Жиго-Джикия? Джикия, если судить по игровым качествам, на порядок быстрее Бокетти. Да и мне, как русскому человеку, конечно же хотелось бы чаще в старте Джикию, потому что это поможет ему хорошо играть в сборной", - цитирует Ловчева Sport24.
Теги: Ловчев Анжи Спартак
Сегодня, 00:27
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