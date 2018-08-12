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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть слова Кадиева после матча со "Спартаком"
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил "о том, что орган не будет рассматривать высказывания президента махачкалинского "Анжи" Османа Кадиева после матча со "Спартаком" (0:1).
Махачкалинская команда доигрывала встречу вдевятером, а после игры Кадиев заявил, что у "Анжи" не было шансов на ничью, уточнив: "Они бы еще третьего удалили".
"В этом высказывании нет оскорблений. И к нам по этому поводу никто не обращался", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
В мае Кадиев был отстранен на четыре матча комитетом по этике за нецензурные ругательства в адрес судей
Махачкалинская команда доигрывала встречу вдевятером, а после игры Кадиев заявил, что у "Анжи" не было шансов на ничью, уточнив: "Они бы еще третьего удалили".
"В этом высказывании нет оскорблений. И к нам по этому поводу никто не обращался", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
В мае Кадиев был отстранен на четыре матча комитетом по этике за нецензурные ругательства в адрес судей
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