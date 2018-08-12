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Юрий Сёмин: к игрокам "Локо" нет претензий, "Оренбург" использовал единственный шанс

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1).

"Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было вне игры или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы", — сказал Сёмин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Семин Локомотив Оренбург
Сегодня, 16:30
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№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шпалыч на счастье надо петушок одевать, а в чем ты был сегодня, то-то
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Терек»
К.А.,
Поляк был в старте, с немцем обосрался, мой косяк.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
СуперШтангист,
а немец с поляком оазве играли?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Терек»
Смолов, Крыховяк и Хевёдес, топы, против Оренбурга))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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