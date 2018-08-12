Юрий Сёмин: к игрокам "Локо" нет претензий, "Оренбург" использовал единственный шанс

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1)."Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было вне игры или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы", — сказал Сёмин в эфире телеканала "Матч Премьер".