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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Юрий Сёмин: к игрокам "Локо" нет претензий, "Оренбург" использовал единственный шанс
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1).
"Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.
Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было вне игры или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы", — сказал Сёмин в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.
Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было вне игры или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы", — сказал Сёмин в эфире телеканала "Матч Премьер".
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