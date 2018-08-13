Дмитрий Полоз: заставил жену удалить инстаграм, чтобы она не превратилась в зомби

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз поделился мнением о социальной сети Инстаграм."Считаю, что "Инстаграм" – это ужас. Он превращает людей в зомби.Два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: "Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?.Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести "Инстаграм", выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. "Хочешь, выкладывай фото и "сториз", только не сиди там все время, у тебя сын растет". Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в "Инстаграме", а ребенок играл в одиночестве", - сказал Полоз.