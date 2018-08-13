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Дмитрий Полоз: заставил жену удалить инстаграм, чтобы она не превратилась в зомби

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз поделился мнением о социальной сети Инстаграм.

"Считаю, что "Инстаграм" – это ужас. Он превращает людей в зомби.

Два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: "Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?.

Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести "Инстаграм", выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. "Хочешь, выкладывай фото и "сториз", только не сиди там все время, у тебя сын растет". Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в "Инстаграме", а ребенок играл в одиночестве", - сказал Полоз.

Бизнес-Онлайн
Теги: Полоз Рубин
Сегодня, 12:39
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(4)
№4 Написал: EditLw Ru (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (1)

Правильно сделал. Баб кодировать нужно от зависимости соц сетей, это как алкаголизм...болезнь.
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:21) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
И по шее ещё ей, по шее! sweat_smile confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (5)
online

Какой мудрый Дмитрий Дмитриевич!!! Привет очаровательной ЕлизаВете !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:03) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Полностью поддерживаю!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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