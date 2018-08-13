Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ

Российский бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым получила назначение на матч Лиги Европы между "Люцерном" и "Олимпиакосом".Левникову будут помогать Алексей Воронцов и Арам Петросян, четвертый рефери – Роман Галимов.Напомним, прошлый матч Левникова "Спартак" - "Анжи" закончился удалением двоих игроков гостей.