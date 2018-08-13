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Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ

Российский бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым получила назначение на матч Лиги Европы между "Люцерном" и "Олимпиакосом".

Левникову будут помогать Алексей Воронцов и Арам Петросян, четвертый рефери – Роман Галимов.

Напомним, прошлый матч Левникова "Спартак" - "Анжи" закончился удалением двоих игроков гостей.

UEFA
Теги: Левников Спартак Анжи Олимпиакос
Сегодня, 15:37
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8
(3)
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:31) #
  • -6
  •  (6)

Какие же хрюшки двуличные)

Когда Зенит играл с Уралом, и судья удалил троих по делу: визга было, а игру даже не видели.

А тут все бросаются защищать судью)

ЗЫ: не сомневаюсь что у судьи были все основания для удалений.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:52) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
verhdon27,
Завидуй молча. Когда будете за 3 десятка ударов по воротам в игре наносить - вот тогда и пообщаемся.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 15:48) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
четвертый рефери – Роман Галимов.
не галимов ли поставил пеналь енисею?

Он самый,та ещё гнида кабинетная
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:46) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
четвертый рефери – Роман Галимов.
не галимов ли поставил пеналь енисею?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 15:46) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Вот матчи ЛЕ пусть и судит, а от судейства в РПЛ должен быть отстранен пожизненно.

Ты осёл
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: sanchez_m (Сегодня, 15:44) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
verhdon27,
Ещё один мля. Сколько же вы все ныть будете? Оба удаления по делу. Смиритесь уже. В футбол надо играть, а не в попади по ногам соперника.
Регистрация: 3.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:42) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Удаления были по делу.Не боится принимать решения


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:40) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
«Ростов»
Вот матчи ЛЕ пусть и судит, а от судейства в РПЛ должен быть отстранен пожизненно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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