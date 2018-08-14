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Сергей Прядкин рассказал какие предпринимаются шаги для спасения "Анжи"

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что ситуация в "Анжи" ухудшилась.

"Скажу так, что ситуация по "Анжи" несколько ухудшилась и сейчас она не совсем нормальная. Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу.

Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, "Анжи" – частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно. На данный момент опасений за какое-то экстраординарное развитие событий нет", – сказал Прядкин.

ТАСС
Теги: Анжи Прядкин
Сегодня, 14:11
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:36) #
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без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу.

Дагестан самый дотационный регион РФ.
Дотации федерального бюджета России на 2018 год Республике Дагестан 59,07 млрд. руб.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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