Сергей Прядкин рассказал какие предпринимаются шаги для спасения "Анжи"

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что ситуация в "Анжи" ухудшилась."Скажу так, что ситуация по "Анжи" несколько ухудшилась и сейчас она не совсем нормальная. Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу.Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, "Анжи" – частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно. На данный момент опасений за какое-то экстраординарное развитие событий нет", – сказал Прядкин.