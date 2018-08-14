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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Динамо" продолжит борьбу за дисквалификацию Ташаева
ВФСО "Динамо" оспорит решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск футбольного клуба "Динамо" к его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву.
"Решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует. Мы будем ратовать за дисквалификацию и дальше", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
"Решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует. Мы будем ратовать за дисквалификацию и дальше", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
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