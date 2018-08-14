"Динамо" продолжит борьбу за дисквалификацию Ташаева

ВФСО "Динамо" оспорит решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск футбольного клуба "Динамо" к его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву."Решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует. Мы будем ратовать за дисквалификацию и дальше", - сообщили в пресс-службе.