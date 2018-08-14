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"Динамо" продолжит борьбу за дисквалификацию Ташаева

ВФСО "Динамо" оспорит решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск футбольного клуба "Динамо" к его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву.

"Решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует. Мы будем ратовать за дисквалификацию и дальше", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС
Теги: Динамо Спартак Ташаев
Сегодня, 17:20
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№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:47) #
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Юристы у ментов смешные. Паша от них со смеху чуть не умер, теперь Сашок обхохочется.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:46) #
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online

У них других проблем нет? Обратитесь за поддержкой к англичанам,канадцам или родченкову... Б...ь,обидели маленьких!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
что это им даст? лучше б подали в суд на свое руководство


Там все свои, да наши.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Lokoflesh
Лучше бы игроку предложили новый контракт и увеличили сумму отступных лимонов до 7-8 а не тратились на суд. тяжбы.

а может и предлагали, а спам насыпал еще выше, вот он и ушел...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное сделать вид перед руководством, что ты работаешь.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:38) #
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online

что это им даст? лучше б подали в суд на свое руководство


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Лучше бы игроку предложили новый контракт и увеличили сумму отступных лимонов до 7-8 а не тратились на суд. тяжбы.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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