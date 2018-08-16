"Аталанта" сможет выкупить Ригони у "Зенита" за 16 миллионов евро

Стали известны детали будущего перехода полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в "Аталанту".Клуб из Бергамо заплатит за годичную аренду миллион евро. Соглашение будет предусматривать право выкупа контракта за 16 миллионов. Большую часть зарплаты футболиста будет платить "Зенит".25-летний аргентинец выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.