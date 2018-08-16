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"Аталанта" сможет выкупить Ригони у "Зенита" за 16 миллионов евро

Стали известны детали будущего перехода полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в "Аталанту".

Клуб из Бергамо заплатит за годичную аренду миллион евро. Соглашение будет предусматривать право выкупа контракта за 16 миллионов. Большую часть зарплаты футболиста будет платить "Зенит".

25-летний аргентинец выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ригони Аталанта Зенит
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
нужен он им..

сезон поматросят- и обратно зеньке бросят..


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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