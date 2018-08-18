Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске

Основной состав "Анжи" будет готовиться к ближайшим матчам премьер-лиги (РПЛ) в подмосковном Подольске.Руководство дагестанского клуба, испытывающего серьезные финансовые проблемы решило на ближайшие матчи РПЛ перебазировать команду. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды будет готовиться к играм в подмосковном Подольске.В пятом туре чемпионата России "Анжи" сыграет с "Локомотивом" в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с "Крыльями Советов" 1 сентября.