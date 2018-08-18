Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске

Основной состав "Анжи" будет готовиться к ближайшим матчам премьер-лиги (РПЛ) в подмосковном Подольске.

Руководство дагестанского клуба, испытывающего серьезные финансовые проблемы решило на ближайшие матчи РПЛ перебазировать команду. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды будет готовиться к играм в подмосковном Подольске.

В пятом туре чемпионата России "Анжи" сыграет с "Локомотивом" в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с "Крыльями Советов" 1 сентября.

ТАСС
Теги: Анжи Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 15:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
из-за вас в Россию по адекватной цене

мне кажется не с них началось, а с Динамо...толпу португальцев помнишь?
а в остальном согласен.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а с каким пафосом раньше в Кратово то...поделом вам, горным.
с нуля звездный клуб фиг сделаешь.особенно в российских реалиях.из-за вас в Россию по адекватной цене фиг купишь.ибо, мол, все тут богатые


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.