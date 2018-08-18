Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:08
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (2)
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (2)
14:11
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
10:45
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
10:17
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (23)
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (23)
00:47
Геннадий Орлов: когда удалили Адриано, я не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" (20)
Геннадий Орлов: когда удалили Адриано, я не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" (20)
Вчера, 22:47
Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"
Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"
Вчера, 22:11
"Рубин" опроверг информацию об интересе к Жоау Мариу
"Рубин" опроверг информацию об интересе к Жоау Мариу
Вчера, 21:37
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
Вчера, 21:27
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (16)
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (16)
Вчера, 21:16
Борис Игнатьев: Семак выбрал единственную правильную тактику (5)
Борис Игнатьев: Семак выбрал единственную правильную тактику (5)
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске
Основной состав "Анжи" будет готовиться к ближайшим матчам премьер-лиги (РПЛ) в подмосковном Подольске.
Руководство дагестанского клуба, испытывающего серьезные финансовые проблемы решило на ближайшие матчи РПЛ перебазировать команду. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды будет готовиться к играм в подмосковном Подольске.
В пятом туре чемпионата России "Анжи" сыграет с "Локомотивом" в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с "Крыльями Советов" 1 сентября.
ТАСС
Руководство дагестанского клуба, испытывающего серьезные финансовые проблемы решило на ближайшие матчи РПЛ перебазировать команду. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды будет готовиться к играм в подмосковном Подольске.
В пятом туре чемпионата России "Анжи" сыграет с "Локомотивом" в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с "Крыльями Советов" 1 сентября.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.