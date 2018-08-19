Самарские "Крылья" и "Локомотив" определились с формами на сегодняшний матч

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Пресс-служба "Крыльев Советов" обнародовала комплекты формы на матч четвертого тура РПЛ против "Локомотива".
Форма команд на сегодня. pic.twitter.com/nwNkgXnwbJ— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 19, 2018
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