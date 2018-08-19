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Пресс-служба сборной России беспокоится за Никиту Чернова (фото)

Пресс-служба сборной России в твиттере опубликовала фотографию защитника ЦСКА Никиты Чернова.



Вчера, 18 августа, Чернов в первом тайме матча 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) получил рассечение - медикам пришлось оказать ему помощь. Ранее он получал подобные повреждения в играх за основную сборную России, а также "молодежку".

Твиттер сборной России
Теги: Сборная России ЦСКА Чернов
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