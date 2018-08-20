"Матч ТВ" покажет в прямом эфире игры "Зенита" и "Уфы" в Лиге Европы

Телеканал "Матч ТВ" 23 августа в прямом эфире покажет первые игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием "Зенита" и "Уфы"."Зенит" в четверг сыграет с норвежским "Мольде" в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:00 мск. Комментировать матч будут Геннадий Орлов и Павел Богданов, а перед стартовым свистком бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов и ведущий "Матч ТВ" Роман Гутцайт вместе обсудят предстоящую игру. Прямая трансляция на "Матч ТВ" начнется в 18:30 мск."Уфа" в четверг встретится с шотландским "Рейнджерс" в Глазго. Матч стартует в 21:45 мск, прямая трансляция на телеканале начнется в 21:40 мск. Матч прокомментирует Денис Казанский.