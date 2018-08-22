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Лев Лещенко: в прошлый раз фактор своего поля не помог "Спартаку"

Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением о грядущей игре "бело-голубых" со "Спартаком" и рассказал о том, как он смотрит на переход Александра Ташаева к заклятым соперникам.

– Посмотреть матч не смогу, к сожалению, уезжаю на гастроли. Хотя у меня достаточно хорошие позиции на "Открытие Арене". В прошлом сезоне "Динамо" выбило "Спартак" из чемпионской гонки – был на той игре (на самом деле, "бело-голубые" лишили соперника второго места и прямой путевки в Лигу чемпионов, прим. ред.). В этот раз "Спартак" посильнее немножко выглядит. Но все решит настрой и желание. Фактор своего поля в тот раз "Спартаку" не помог, хочется, чтобы "Динамо" одержало победу.

– "Динамо" по силам зацепиться за очки в этой игре?

– По силам. Меня больше всего радует динамовская защита, команда очень устойчивая. Три ничьих на старте сезона – это говорит о том, что с обороной у "Динамо" все в порядке. Еще энергии впереди добавить, и все будет хорошо.

– Против "Динамо" может выйти Александр Ташаев. Как вы отнеслись к его уходу?

– Что можно сделать, когда у тебя есть предложение лучше, чем то, что у тебя есть? Как можно осуждать это? Это в наше время тяжело было представить, чтобы Константин Крыжевский или Лев Иванович Яшин ушли из "Динамо". Да никогда в жизни! Ни за какие деньги! Или можете себе представить, чтобы Огоньков и Татушин ушли бы из "Спартака"? Смешно же! Это были легенды, творцы... Но тогда и клубы все были равны в материальном плане. А сейчас как можно противостоять деньгам? Это нереально. На сегодняшний день это неоспоримый факт. Ну ушел Ташаев, будет развиваться. "Спартак" – более топовая команда. Даже по бюджету. Деньги все равно определяют, - передает слова артиста "Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Спартак Динамо
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