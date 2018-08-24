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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На 94 году ушёл из жизни олимпийский чемпион, спартаковец Алексей Парамонов
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского "Спартака" Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его близкий друг Михаил Захаров.
Ветеран "Спартака" в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. 18 августа он был доставлен в реанимацию.
"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сказал Захаров.
В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958), дважды выиграл Кубок СССР (1950, 1958).В чемпионатах страны Парамонов провел 318 матчей и забил 63 мяча. В составе сборной СССР сыграл 13 матчей (1954-1957).
15 августа Парамонова в больнице навестили молодые спартаковцы - Александр Максименко, Антон Рассказов и Александр Ломовицкий.
Ветеран "Спартака" в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. 18 августа он был доставлен в реанимацию.
"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сказал Захаров.
В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958), дважды выиграл Кубок СССР (1950, 1958).В чемпионатах страны Парамонов провел 318 матчей и забил 63 мяча. В составе сборной СССР сыграл 13 матчей (1954-1957).
15 августа Парамонова в больнице навестили молодые спартаковцы - Александр Максименко, Антон Рассказов и Александр Ломовицкий.
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