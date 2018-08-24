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На 94 году ушёл из жизни олимпийский чемпион, спартаковец Алексей Парамонов

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского "Спартака" Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его близкий друг Михаил Захаров.



Ветеран "Спартака" в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. 18 августа он был доставлен в реанимацию.

"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сказал Захаров.

В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958), дважды выиграл Кубок СССР (1950, 1958).В чемпионатах страны Парамонов провел 318 матчей и забил 63 мяча. В составе сборной СССР сыграл 13 матчей (1954-1957).

15 августа Парамонова в больнице навестили молодые спартаковцы - Александр Максименко, Антон Рассказов и Александр Ломовицкий.
Теги: Спартак
Сегодня, 09:55
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№14 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:36) #
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online

Вечная память.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похож на гнома из знаменитой трилогии.

P.S вечная память!
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№12 Написал: solig65 (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Помним! Скорбим! Вечная память!!!Соболезнования близким,всем красно-белым!!!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)
online

Вечная память................
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:00) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вечная память! Уходит поколение воспитанных спортсменов...
Хорошая длинная жизнь была! 94 года нынешнему поколению думаю не прожить


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Редеют ряды. Вечная Память.... Сильное поколение было.
Искренние соболезнования родным, близким и Спартаку.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 10:50) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уходят настоящие легенды нашего спорта! Вечная память! Соболезную! sweat


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 10:25) #
  • +5
  •  (7)

соболезнования близким, родным и всем поклонникам футбола....


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:25) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий спортсмен...( другие люди были, другие ценности. Настоящие.
Соболезнования родным и близким и КБ дружине.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:19) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Вечная память...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:15) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вечная память, настоящая ЛЕГЕНДА


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:10) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Империя Подземная.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:09) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вечная память ЛЕГЕНДЕ. Земля пухом.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:02) #
  • +7
  •  (9)

Царствие Небесное. Вечная память.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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