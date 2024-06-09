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Александр Медведев: самый популярный клуб в РПЛ — “Зенит”

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Председатель правления “Зенита” Александр Медведев назвал самый популярный клуб РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему “Амкал” и “2Drots”. Но в РПЛ самый популярный клуб - “Зенит”.

Напомним, петербургский “Зенит” в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу завоевал золотые медали. Сине-бело-голубые оказались победителями РПЛ в шестой раз подряд. Кроме того, в сезоне-2023/2024 подопечные Сергея Семака стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Источник: “СЭ”

Зенит Александр Медведев
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