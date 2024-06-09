– Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему “Амкал” и “2Drots”. Но в РПЛ самый популярный клуб - “Зенит”.
Напомним, петербургский “Зенит” в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу завоевал золотые медали. Сине-бело-голубые оказались победителями РПЛ в шестой раз подряд. Кроме того, в сезоне-2023/2024 подопечные Сергея Семака стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Источник: “СЭ”
Александр Медведев: самый популярный клуб в РПЛ — “Зенит”
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев назвал самый популярный клуб РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"