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Кристиан Нобоа расстался со своей русской женой (фото)

Получивший тяжёлую травму в матче против "Урала" полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа расстался со своей женой Ольгой, в девичестве Романовой. Об этом она сообщила в своём Инстаграме.



"Прошу угомониться публику моей Инста странички! Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно. Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!" - написала Романова-Нобоа.

Прошу угомониться публику моей Инста странички!) Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно?? Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!

A post shared by Olga Noboa Romanova (@olganoboaromanova) on

Теги: Нобоа Зенит Фото
Сегодня, 14:00
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№25 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
Цитата: Смотрящий
Ну, Лен, - chuletas por separado - vuela por separado blush

кто такая Лена?

Мне казалось, что Вы.
Видимо, ошибся, иксъюз муа... pensive


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№24 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:29) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: К.А.
коасивые у нее...глаза

У Зобнина не хуже.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
коасивые у нее...глаза


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Ну, Лен, - chuletas por separado - vuela por separado blush

кто такая Лена?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№21 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 15:21) #
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online

Анатолий Ctkbdthcnjd,
Рюриковичи мы
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:21) #
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online

Цивилизованно , но кинула друга в тяжелый момент. Крепись Крис!.
" Всё на свете может статься
Может муж с женой расстаться
Можно бросить пить, курить
Но Зенит не победить! " )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Miss_Z,
Это если они живут лишь в одной стране безвылазно, тогда верят)) Впрочем, мне до лампочки, я наоборот ржу над неудачником Нобоа. Надеюсь, его лишат отцовских (мы же знаем, с кем суды детей оставляют, верно?) прав и депортируют, а Ольга с прицепом отправится нового лоха искать, типа Дзюбы))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№18 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:12) #
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online

Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Ну собсно у всех Романовы и были татарские корни, начиная с Ивана Грзного чья мать была чистокровной татаркой.

Стесняюсь спросить, а каким боком Иван Грозный к Романовым?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№17 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
русские мужчины одновременно свято верят в две вещи:
1)русские женщины самые красивые, хозяйственные и сильные
2) русские женщины продажные шлюхи))


Ну, Лен, - chuletas por separado - vuela por separado blush


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№16 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 14:56) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
романова а на татарку похоже..

Ну собсно у всех Романовы и были татарские корни, начиная с Ивана Грзного чья мать была чистокровной татаркой.
Ну а Набоа жену вообщето с Казани привез
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В каком месте негодующие прочли, кто инициатор расставания?
Не в защиту кого-либо, а...

..."ради справедливости - и только!" (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№14 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:48) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа расстался со своей женой Ольгой,

и 18 комментариев о том, какие, ***, русские женщины продажные твари и шлюхи )))

при этом, что примечательно, если почитать комменты к любым статьям, хоть как-то касающимся русских женщин, русские мужчины одновременно свято верят в две вещи:
1)русские женщины самые красивые, хозяйственные и сильные
2) русские женщины продажные шлюхи))


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№13 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Фотка удалена joy
Я ж говорю, типичная русская женщина))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (2)
online

Набоа надейся, а сам не плошай...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Angelsh (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (2)

Классическая бабья тактика - найти богатого, захомутать, обязательно родить, потом развестись под любым предлогом, и посадить мужика на алименты, чтобы ещё лет 20 обеспечивал безбедную бабью жизнь с Мальдивами и любовниками. Ну, на крайняк, и Сочи сойдёт.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
романова а на татарку похоже..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (4)

Негодяй
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
В смысле? Обычная русская женщина, я, например, ни капли не удивился.

лол Слишком жирно набрасываешь.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Победоносный Зенит
Тварь, нашла момент.

В смысле? Обычная русская женщина, я, например, ни капли не удивился.

Есть бомонд, а есть обычная русская женщина, разницу чуешь?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:11) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Победоносный Зенит
Тварь, нашла момент.

В смысле? Обычная русская женщина, я, например, ни капли не удивился.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Отгрузила бабла и срулила. Шалава! По ней и видно! Чел получил травму и она побежала искать другой денежный мешок. Предлагаю находить таких мразей и валить! Задрали уже своим блядством воздух портить!

Тут надо знать, кто инициатор может Крис...? Это у Лопырёва ясно, что она, у Алдонина, Радимов блядонул(ну, ему можно), Шунин рогатый, Керж безголовый и искал таких. А тут не понятно пока.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тварь, нашла момент.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:06) #
  • +2
  •  (4)
online

чернильница
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Павел_2 (Сегодня, 14:02) #
  • +8
  •  (12)
online

Пособия для детей есть, жизнь устроена
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Отгрузила бабла и срулила. Шалава! По ней и видно! Чел получил травму и она побежала искать другой денежный мешок. Предлагаю находить таких мразей и валить! Задрали уже своим блядством воздух портить!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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