Кристиан Нобоа расстался со своей русской женой (фото)

Прошу угомониться публику моей Инста странички!) Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно?? Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!

