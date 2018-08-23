Кристиан Нобоа расстался со своей русской женой (фото)

Получивший тяжёлую травму в матче против "Урала" полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа расстался со своей женой Ольгой, в девичестве Романовой. Об этом она сообщила в своём Инстаграме."Прошу угомониться публику моей Инста странички! Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно. Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!" - написала Романова-Нобоа.