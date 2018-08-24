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"Зенит" заявил Кокорина и Мамману

Восстанавливающиеся после тяжёлых травм игроки "Зенита" Александр Кокорин и Эммануэль Маммана внесены клубом в заявку на сезон. Их профили появились в изменениях заявочных список на сайте РФПЛ.

Футболисты уже давно проводят разминку в общей группе, а дальше продолжают занятия с тренером-реабилитологом Марией Буровой. Сроки их полноценного возвращения в тренировочный процесс пока неизвестны.
Теги: Зенит Кокорин Маммана
Сегодня, 14:39
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