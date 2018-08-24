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Джикия: как будто играем с победителем Лиги чемпионов. Просто очередная игра с "Динамо"

Защитника "Спартака" Георгия Джикию спросили о настрое на матч 5-го тура российской Премьер-Лиги с "Динамо".

"Все как-то вопросы задают, как будто мы играем с победителем Лиги чемпионов. Просто очередная игра с "Динамо". Надо выйти и заработать очередные три очка.

Есть ли желание отомстить им и наказать за самоуверенность? Нет. Я так не буду говорить. У нас есть задача выиграть очередной матч. А если они так говорят, то пусть и говорят.

В составе "Динамо" могу только Панченко выделить. У нас с ним очень хорошие отношения. Он отличный футболист и опасен в составе "Динамо", - цитирует Джикию Sport24.
Теги: Джикия Спартак Динамо
Сегодня, 19:43
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9
(4)
№9 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:49) #
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Цитата: СуперШтангист
Вничью сгоняют в лучшем случае.

В худшем Динамо проиграет.

А то что ажиотаж есть , это понятно. Ретро дерби номер раз!
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мясные давить будут весь матч, дышать не дадут, из Шунина героя сделают... Динамо непонятную, с каким-нибудь рикошетом от бокового судьи крысу загонят и выиграют smile ...пора сотворить сенсацию! А еще можно бросить петарду в Шунина...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:23) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: oksva
Цитата: СуперШтангист
shtnk19,
Какие админы? Где ты срач увидел? Вы у Анжи еле-еле запихиваете 11х9, Оренбургу1, ПАОКу вообще не смогли. Логично же предположить, что Спартак сгоняет ничейку, если не обделается, как он это любит))

Терек всем " запихивает " ? Кстати , а где он играет ? Он не любит обделываться , но делает это регулярно .

да причем тут терек, новость-то про вас. По сути-то он прав, ведь именно Динамо как выяснилось и лишило вас ЛЧ smile Спасибо, что подарили ЦСКА 20 лямов нахаляву, хотя я уверен, что мы бы с ПАОКом справились, да и с Бенфикой тоже smile Ну а так без нервов и в ЛЧ попали и Суперкубок отхватили smile Ну что бы мы делали без вас stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Цитата: shtnk19
СуперШтангист,
Сколько тебе платят админы, чтобы ты устраивал срач? Палишься

Нет, ну а что, ведь он прав по сути-то. "Спартак" все победы пока что вымучивает. Это не значит, что кто-то срач устраивает, это наблюдения. Или ты скажешь, что это не так и "Спартак" соперника рвёт и мечет каждую игру?)) Давай уж адекватно оценивать ситуацию


Спартак" все победы пока что вымучивает

Пример приведи.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
СуперШтангист,
Сколько тебе платят админы, чтобы ты устраивал срач? Палишься

Нет, ну а что, ведь он прав по сути-то. "Спартак" все победы пока что вымучивает. Это не значит, что кто-то срач устраивает, это наблюдения. Или ты скажешь, что это не так и "Спартак" соперника рвёт и мечет каждую игру?)) Давай уж адекватно оценивать ситуацию
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
shtnk19,
Какие админы? Где ты срач увидел? Вы у Анжи еле-еле запихиваете 11х9, Оренбургу1, ПАОКу вообще не смогли. Логично же предположить, что Спартак сгоняет ничейку, если не обделается, как он это любит))

Терек всем " запихивает " ? Кстати , а где он играет ? Он не любит обделываться , но делает это регулярно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:07) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Терек»
shtnk19,
Какие админы? Где ты срач увидел? Вы у Анжи еле-еле запихиваете 11х9, Оренбургу1, ПАОКу вообще не смогли. Логично же предположить, что Спартак сгоняет ничейку, если не обделается, как он это любит))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
СуперШтангист,
Сколько тебе платят админы, чтобы ты устраивал срач? Палишься
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:45) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Вничью сгоняют в лучшем случае.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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