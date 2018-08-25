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СМИ: "Крылья Советов" предлагают Миланову 600 тысяч евро в год

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов действительно может продолжить свою карьеру в "Крыльях Советов". Ранее об этом сообщил Телеграм-канала "Ненобель".

26-летний болгарский футболист ведет переговоры с самарским клубом, где ему предлагают контракт с годовым окладом в 600 тысяч евро.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров намекнул на то, что состав "Крыльев" в ближайшее время может пополнить известный футболист.

Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Милан Крылья Советов Миланов
Сегодня, 16:28
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