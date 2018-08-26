Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: индивидуальное мастерство предопределило исход матча

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов объяснил причины поражения от "Спартака" (1:2) в 5-м туре Премьер-Лиги.

"Грубые ошибки в начале встречи предопределили исход встречи. И с 0:2 отыгрывались, но тяжело.

Ошибкам нет объяснения, я их ни с чем не связываю. Мы говорили, что "Спартак" хорош при стандартах. Индивидуальное мастерство предопределило. В перерыве мы поговорили и вышли с другими эмоциями.

Изначально планировали создавать преимущество на флангах и полуфлангах, учитывая, что Рассказов не так много играет", - цитирует Хохлова Sport24.
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 00:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.