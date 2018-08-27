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Более двух тысяч красноярцев увидели победу "Енисея" на большом экране

"Енисей" с минимальным преимуществом победил "Крылья Советов" (1:0) на стадионе "Геолог" в Тюмени (стадион "Енисея" не готов принимать встречи премьер-лиги). Эти три очка стали первыми для Красноярска в высшем футбольном эшелоне.

Исторический матч посмотрело более двух тысяч болельщиков на острове Татышев в Красноярске, сообщает официальный твиттер клуба.



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Теги: Енисей Крылья Советов Аленичев Костюков
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