Более двух тысяч красноярцев увидели победу "Енисея" на большом экране

27 АВГУСТА, 23:28. ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КРАСНОЯРСК.



БОЛЕЕ 2000 КРАСНОЯРЦЕВ УВИДЕЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ «ЕНИСЕЯ»! СПАСИБО ?????? pic.twitter.com/LFRd7psJtB — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 27, 2018

"Енисей" с минимальным преимуществом победил "Крылья Советов" (1:0) на стадионе "Геолог" в Тюмени (стадион "Енисея" не готов принимать встречи премьер-лиги). Эти три очка стали первыми для Красноярска в высшем футбольном эшелоне.Исторический матч посмотрело более двух тысяч болельщиков на острове Татышев в Красноярске, сообщает официальный твиттер клуба.