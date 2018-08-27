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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Более двух тысяч красноярцев увидели победу "Енисея" на большом экране
"Енисей" с минимальным преимуществом победил "Крылья Советов" (1:0) на стадионе "Геолог" в Тюмени (стадион "Енисея" не готов принимать встречи премьер-лиги). Эти три очка стали первыми для Красноярска в высшем футбольном эшелоне.
Исторический матч посмотрело более двух тысяч болельщиков на острове Татышев в Красноярске, сообщает официальный твиттер клуба.
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
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Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы
Исторический матч посмотрело более двух тысяч болельщиков на острове Татышев в Красноярске, сообщает официальный твиттер клуба.
27 АВГУСТА, 23:28. ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КРАСНОЯРСК.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 27, 2018
БОЛЕЕ 2000 КРАСНОЯРЦЕВ УВИДЕЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ «ЕНИСЕЯ»! СПАСИБО ?????? pic.twitter.com/LFRd7psJtB
Еще фотографии с трансляции игры #ЕнисейКрылья на острове Татышев. Спасибо, @megafonru ! pic.twitter.com/RzvpiQEvLC— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 27, 2018
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
Дмитрий Аленичев: прошу не задавать ни одного вопроса по судейству
Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы
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