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СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак"

По информации издания Tuttomercatoweb, полузащитник "Торино" Адем Ляич близок к переходу в "Бешикташ". Турецкий клуб может сделать официальное объявление о годовой аренде 26-летнего игрока в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на Ляича претендует московский "Спартак".

В прошлом сезоне представитель "Торино" провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил в них 6 голов и сделал 10 результативных передач.
Теги: Спартак Ляич
Вчера, 23:20
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№1 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Вчера, 23:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
и слава богу
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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