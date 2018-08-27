СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак"

По информации издания Tuttomercatoweb, полузащитник "Торино" Адем Ляич близок к переходу в "Бешикташ". Турецкий клуб может сделать официальное объявление о годовой аренде 26-летнего игрока в ближайшее время.Ранее сообщалось, что на Ляича претендует московский "Спартак".В прошлом сезоне представитель "Торино" провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил в них 6 голов и сделал 10 результативных передач.