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Сергей Хусаинов: Вилков подтвердил своё умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд

Сергей Хусаинов: Вилков подтвердил своё умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал арбитра Михаила Вилкова за его работу на матче пятого тура «Енисей» и «Крылья Советов» (1:0), а также дал оценку судейской системе в России в общем:

- Вилков подтвердил своё умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд. Грубо говоря, вмешиваться не только в ход игры, но влиять на результат матча своими неправильными решениями.

С одной стороны, я поддерживаю заявление Андрея Тихонова. С другой, у меня вопрос к руководителю департамента судейства и инспектирования: что ещё нужно сделать для того, чтобы полностью дискредитировать судейских корпус? Человек в первых двух играх допускает серьёзные ошибки и назначается на третью игру.

Александр Егоров может обижаться на критику, сколько угодно кричать, что будет всех своих подчинённых защищать. Но защищать надо, когда есть несправедливость, а не когда ты сам потворствуешь и сопровождаешь непонятные и необъяснимые назначения. Это говорит о том, что какая-то коррупционная схема присутствует при назначении арбитров на матчи? - передает слова бывшего судьи "Чемпионат"

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Теги: Хусаинов Егоров Вилков Тихонов
Сегодня, 12:29
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11
(11)
№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Показательно что никто кроме бомжей с этим не спорит,вспомните прошлый сезон,все важные игры зенита судил Вилков
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (1)

Белогорье1964,
Здорово, что вас только "хрюхи" смущают, а со всем остальным соглашаетесь.

ЗЫ: слова "ебанашка" нет в словаре.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: santim (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (2)

Этот крысеныш (Хусаинов) должен КАЖДЫЙ ВЕЧЕР вместо " спокойной ночи , малыши!" просматривать Зенит - Балтика 1998г. как пример соблюдения этики во всех смыслах этого слова. Запомни, НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!!
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (3)

Вилков, кстати, в начале игры не назначил пенальти в ворота Крыльев за игру рукой, ну а потом в порядке компенсации и в ворота Енисея. Обе желтых Ланину по делу, Обрадовичу за отмашку по делу. А ноль ударов в створ у Крыльев не его компетенция. Непонятно, почему Корниленко и Канунников сразу не играли и вообще Крылья в 10-ром смотрелись лучше, как и Уфа с Зенитом.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 13:56) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
vvn21,
А хрюхи уже себе "солому" подстелили... Молодцы, на всех ветках визг на эту тему.
Для них есть два варианта: "честная" победа Спартака, и "нечестные" ничья/победа Зенита.

А ПАОК вы чего не прошли если такие сильные, при том что вам судья в первом матче левый пинок поставил?
Да и про другие игры можно сказать много.

А Зенит как минимум не слабее ПАОКа.

ЗЫ: я за честный интересный матч, и пусть победит сильнейший.
eбaнашка,а кто такие хрюхи? Ты на рынок,или в магазин приди и скажи-дайте мне два кило хрюки.и послушай чего тебе продавец скажет smile laughing smile откудаж вы такие петросяны то берётесь
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: wir sind die besten
каким боком в этой теме Зенит и игра с мясными в Питере?

Вилков якобы должен судить матч в Питере.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:38) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вилков удалил молодого барбоса по делу, первая желтая за длинный язык, по второй желтой формулировка должна быть не за симуляцию, а за задержку руками игрока владеющего мячом. Очередной судейский ляп - не назначенный пендаль за игру рукой.
И для прочих...каким боком в этой теме Зенит и игра с мясными в Питере? Хусаинов-сам живая "дискредитация" ...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvn21
да...в Питере может быть комедия

когда играет и потом, после проигрыша, воняет мясо (недели две кряду) - это всегда КОМЕДИЯ... smile

5:2 просрали тогда, а воняли так, словно сектанты выиграть как-то в тот вечер могли...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvn21
да...в Питере может быть комедия)))

комедия, это когда Ребров, с полоумными глазами, пятый гол запихивал в собственные ворота. Вот это была комедия laughing
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (13)

vvn21,
А хряки уже себе "солому" подстелили... Молодцы, на всех ветках визг на эту тему.
Для них есть два варианта: "честная" победа Спартака, и "нечестные" ничья/победа Зенита.

А ПАОК вы чего не прошли если такие сильные, при том что вам судья в первом матче левый пинок поставил?
Да и про другие игры можно сказать много.

А Зенит как минимум не слабее ПАОКа.

ЗЫ: я за честный интересный матч, и пусть победит сильнейший.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:49) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Ливерпуль»
да...в Питере может быть комедия)))
еще чего доброго поставит пенальти Зине... после чего СПартачи возьмут и победят...перепутает)))
или Дзюбу удалит)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
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