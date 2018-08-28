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"Зенит" показал, как Дзюба снимался для глянцевого журнала

Пресс-служба "Зенита" поделилась роликом со съемок форварда Артема Дзюбы для Men's Health.


"Зенит" показал, как Дзюба снимался для глянцевого журнала
Теги: Зенит Дзюба сборная России
Сегодня, 13:20
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(2)
№6 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красиво! sweat_smile
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Как то его перекачали на фотошопе
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (1)
online

Да, А.Дзюба сегодня волею судьбы и признания занимает российский "Престол футбольного Короля" !
Немало с начала ХХ века российских футболистов побывало на этом Престоле, а вот "глянцевого журнала" удостоились среди них немногие! )))
Да, здравствует, Российский Футбольный Король !!!
Не свергли бы только его "революционеры", не сбежал бы он только в футбольную эмиграцию! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: borlas (Сегодня, 13:47) #
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И что характерно, по названиям статей вокруг фотографии сразу и не определишь какая из них про Дзюбу. Если вспоминать его биографию, то все о нем. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Куёт железо, пока горячо.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Прикольно
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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