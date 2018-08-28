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Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке
Напомним, Радимов в прошлом сезоне предложил Глушакову пари по итогам выступления команд в чемпионате России. По его условиям, тот, чья команда окажется в турнирной таблице ниже по итогам чемпионата России—2017/18, оплачивает ужин на шесть человек в ресторане
"Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов! Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: "Приезжайте еще – за добавкой!", - написал Радимов в Инстаграме.
Ха! Тут мне @glushak8 Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! ? Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? ?? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов!?????Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: «Приезжайте еще – за добавкой!» ?? P.S. На фото - я и капитан Спартака -))) #пари #зенитспартак #питермосква #лигачемпионов#денисглушаков
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