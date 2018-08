Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке

Ха! Тут мне @glushak8 Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! ? Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? ?? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов!?????Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: «Приезжайте еще – за добавкой!» ?? P.S. На фото - я и капитан Спартака -))) #пари #зенитспартак #питермосква #лигачемпионов#денисглушаков

