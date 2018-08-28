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Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов ответил капитану "Спартака" Денису Глушакову, который ранее напомнил о споре.

Напомним, Радимов в прошлом сезоне предложил Глушакову пари по итогам выступления команд в чемпионате России. По его условиям, тот, чья команда окажется в турнирной таблице ниже по итогам чемпионата России—2017/18, оплачивает ужин на шесть человек в ресторане

"Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов! Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: "Приезжайте еще – за добавкой!", - написал Радимов в Инстаграме.

Ха! Тут мне @glushak8 Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! ? Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? ?? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов!?????Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: «Приезжайте еще – за добавкой!» ?? P.S. На фото - я и капитан Спартака -))) #пари #зенитспартак #питермосква #лигачемпионов#денисглушаков

A post shared by Влад Радимов (@radimov02) on

Теги: Радимов Глушаков Спартак
Сегодня, 18:24
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(5)
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Буланов совсем помойным стал. До последнего клочка волос...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№29 Написал: honey (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Zamba
просто глушак не принял спор, но о поляне вдруг вспомнил, все что нужно знать о человеке

а оказалось- должен напоминать тому, кого он за язык не тянул...
напоминать неосторожному звездоболу через три месяца после окончания сезона..

а сейчас ДЯТЕЛ ВЛАД пытается по -бомжацкой привычке стрелу метнуть млять с распальцовочкой..
вот только распальцовочка-как всегда - обосранная...

Я вот не понимаю, человек не принял спор. Значит, что в споре было уговорено - забыли, как будто его и не было. Прошло дохрена времени, и он начал ныть, что человек который предложил спор так и не выполнил условия спора. Типо это нормально? Вы там в своём манямирке совсем тупые дегенераты? Как же это удобно. Не принял спор, но предъявлять за него, что где обещанное. Вот лично в твой тупой голове это логчино? В принципе можешь не отвечать, единственное на что у вас хватает интеллекта(даже как-то не уместно это слово для вас), так это увильнуть от ответа и перевести тему, например, на поражение клуба и так далее. В этом вы очень хороши.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№28 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
владик соскачил,дешевка


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№27 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay: растленное дитя laughing

По себе людей не судят. Хотя теперь понятно, почему ты такой


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
просто глушак не принял спор, но о поляне вдруг вспомнил, все что нужно знать о человеке

а оказалось- должен напоминать тому, кого он за язык не тянул...
напоминать неосторожному звездоболу через три месяца после окончания сезона..

а сейчас ДЯТЕЛ ВЛАД пытается по -бомжацкой привычке стрелу метнуть млять с распальцовочкой..
вот только распальцовочка-как всегда - обосранная...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№25 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Паровозная проститутка решил мужиком стать и предъявы делать
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
прежде чем подъёбывать самому Радимову неплохо бы мозгами обзавестись..для начала

Радимов:
- А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов!


нудануда.
заодно и лазурные бакланоподобные тоже глянут, что за диво такое -Лига Чемпионов..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№23 Написал: VDM (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (8)

Всем бомжарам фискульт привет.!!!!- помойное г***о не тонет- булькайтесь ?
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№22 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Влад глушака уделал одним фото innocent
Цитата: maradona72
И почему должен Глушак напоминать о споре?

просто глушак не принял спор, но о поляне вдруг вспомнил, все что нужно знать о человеке


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№21 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Радимов кость бросил, Ждем-с! ...Глушаков, из спартаковских.. smile вежливый, однако...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№20 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:26) #
  • -1
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Цитата: foxship
А где Радим (дядя Влад) чалился?


В Зимитицах. За шестой барак гонял.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№19 Написал: All_my Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
А где Радим (дядя Влад) чалился?


Нигде. Просто типичный представитель современной Питерской интеллигенции радеющий за газпромовский политпроект


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№18 Написал: Фаберже (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Что с запитераста взять - ждать он может только в кабаке
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№17 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:22) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот они, свинячьи нравы, сказать про проигранное пари(причем непринятое) на публику, а не в приватном разговоре. Порисоваться, попиарится, показать себя, отличает каждую свинью от обыкновенного человека, который бы просто постеснялся об этом напомнить. Подъепнуть, да, пари-то не принято, но чтоб на людях.... это не по понятиям, это по-свински.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№16 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:21) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
опять дядю Влада прав лишат laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:13) #
  • -4
  •  (8)
online

«Зенит» — «Спартак». Судья — Владимир Москалев (Воронеж);


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№14 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Это что то бомжи даже из своего позора и проигранного спора победу делают
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:06) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
А где Радим (дядя Влад) чалился?


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Улыбнуло) Друганы переростки)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:02) #
  • -3
  •  (29)
online

Напомним, Радимов в прошлом сезоне предложил Глушакову пари по итогам выступления команд в чемпионате России. По его условиям, тот, чья команда окажется в турнирной таблице ниже по итогам чемпионата России—2017/18, оплачивает ужин на шесть человек в ресторане

Читаем внимательно, помойная мразота.
И почему должен Глушак напоминать о споре? Радимов предложил спор. Сам предложил, сам проиграл. Так вопрос. Почему ему нужно об этом напоминать, если все так публично?
И почему бомжара сейчас еще и условия ставит ?

Ну что, помойное быдло, что не так?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белогорье1964
Цитата: Пооносный Зенит
Глушаков на предложенное пари не отозвался…

Поносный при тебе спорили? laughing

Ты чмошный опять вылез? http://sport-weekend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10928:dyadya-vlad-za-bazar-otvechaet-radimov-otvetil-glushakovu-na-pred-yavu&catid=8&Itemid=437


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№9 Написал: metis Riga (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Кто такой Глушаков против Радимова? Мальчишка с грязным пузом smile


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Я так понял шкет на фото это Глушак?

Какой нах Глушак..., так, глушачок, глушачишка.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
хахаха,Глушачина рот бы свой слюнявый лучше бы не открывал)))))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№6 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:40) #
  • +3
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Влад! Покорми ты этих несчастных и голодных, да налей побольше... Лучше 1 сентября... smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№5 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 18:39) #
  • -8
  •  (28)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пооносный Зенит
Глушаков на предложенное пари не отозвался…

Поносный при тебе спорили? laughing
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 18:38) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Жаргон..., ну разве так можно публично выражаться ?
ну а в целом респект, надо уметь проигрывать)
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:38) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Я так понял шкет на фото это Глушак?

растленное дитя laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Я так понял шкет на фото это Глушак?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
В итоге «Спартак» занял третье место, «Зенит» – пятое. Однако Радимов прав: Глушаков на предложенное пари не отозвался….


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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