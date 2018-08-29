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Геннадий Орлов: Семаку обещали игрока

Футбольный комментатор из Питера Геннадий Орлов рассказал о трансферной политике "Зенита".

"Семак ждет, что "Зенит" кого-нибудь подпишет до 31 августа. Ему обещали игрока. И это должен быть опытный футболист. Появлялась информация о Маркизио... Ему и правда предложили контракт. Но здесь высока конкуренция, ведь он свободный агент и ему надо прийти с очень хорошими подъемными, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Семак
Сегодня, 09:06
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№2 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 09:34) #
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«Крылья Сов»
Уберите гену маразматика с сайта. До бал уже. Оракул блин
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: 665sosedzverya санкт-петербург (Сегодня, 09:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
А игроку обещали Семака
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
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