Новости партнеров

ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков стал футболистом ЦСКА. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила порядка 4 миллионов евро.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко знаком с Обляковым по совместной работе в башкортостанской команде.

Теги: Обляков Уфа ЦСКА
Сегодня, 23:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.