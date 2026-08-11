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Бакаев — о победе над "Зенитом": мы же чемпионы Первой лиги

Футболист "Родины" Солтмурад Бакаев объяснил, почему московская команда верила в возможность обыграть "Зенит" на его поле.
Фото: ФК "Родина"
Солтмурад Бакаев прокомментировал неожиданную победу "Родины" над "Зенитом" в третьем туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду. Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами", — заявил Бакаев.

По словам футболиста, "Родина" не настраивалась на встречу с петербуржцами каким-то особенным образом. Команда ожидала яркой атмосферы и постаралась устроить праздник для своих болельщиков.

"Зенит" открыл счет благодаря голу Максима Глушенкова на 23-й минуте. Во втором тайме Гарибян оформил дубль за шесть минут и принес "Родине" первую победу в РПЛ.

Источник: "РИА Новости Спорт"

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