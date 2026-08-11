Бакаев — о победе над "Зенитом": мы же чемпионы Первой лиги

Фото: ФК "Родина"

"Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду. Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами", — заявил Бакаев.