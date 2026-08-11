Сегодня, 10 августа, в Воронеже состоится заключительный матч третьего тура РПЛ. "Факел" примет "Ахмат", встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.
За "Факел" с первых минут выйдут: Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачёв, Тодорович, Альшин, Сутормин, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Турищев.
"Ахмат" пойдет в бой таким составом: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Щетинин, Жулио Ромао, Самородов, Мелкадзе.
Обе команды неудачно начали сезон. Перед очной встречей "Факел" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" располагается на 14-й позиции.
После трех туров лидером чемпионата является "Краснодар", набравший девять очков из девяти возможных.
Стали известны составы "Факела" и "Ахмата" на заключительный матч 3-го тура РПЛ
"Факел" и "Ахмат" определились со стартовыми составами на важнейшую встречу команд из нижней части таблицы чемпионата России.
Фото: сайт РПЛ