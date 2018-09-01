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Артем Дзюба впервые признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Болельщики "Зенита" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком августа.

Второе место занял голкипер Андрей Лунев, третье - полузащитник Далер Кузяев.

Дзюба, которые выступает за "Зенит" с 2015 года, впервые получил эту награду.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 16:12
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№5 Написал: Parshin (Сегодня, 17:40) #
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Скоро к А.Дзюбе в Клуб бомбардиров присоединяться еще два Бомбардира, среди кандидатов в "Клуб-100" сейчас два известных футболиста: А.Кокорин (94 мяча) и Ф.Смолов (93 мяча). Забьют ли они , оставшиеся свои 7 и 6 мячей? Забьют !
Жаль, что среди Бомбардиров "Клуба-100" еще играют на высшем уровне только лишь четверо: А.Дзюба и П.Погребняк и за рубежом (в Казахстане) - А.Аршавин и Д.Сычев.
К счастью, они не просто играют, но и забивают - прибавляют к своему счету новые голы, медленно, но верно поднимаются вверх в "Клубе -100" ! (А.Дзюба скоро войдет и в первую десятку!)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красавчег!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Рома Варован (Сегодня, 16:31) #
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Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что у Зенита не отнять, это благоприятная атмосфера для развития и прогресса футболистов, даже в зрелом возрасте, не говоря о молодых.
Поздры Дзюбе!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:23) #
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Поздравление А.Дзюбе, занимающему нынче неофициальный
"Трон российского Короля футбола"!
Гордится ДзюБОЙ каждый второй!
Ведь в каждой игре - он идет в БОЙ ))
А.Дзюбе, кстати, осталось забить 4 мяча и у него будет 100 мячей (!!!), забитых только в матчах Чемпионата России ( сейчас - 96)! Совсем скоро!
А вообще на счету А.Дзюбы,
как Бомбардира-МЯЧеносца уже 139 мячей!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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