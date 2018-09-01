Артем Дзюба впервые признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Болельщики "Зенита" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком августа.Второе место занял голкипер Андрей Лунев, третье - полузащитник Далер Кузяев.Дзюба, которые выступает за "Зенит" с 2015 года, впервые получил эту награду.