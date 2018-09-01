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Болельщики "Краснодара" освистали Федора Смолова (видео)

Болельщики "Краснодара" освистали Федора Смолова, когда его заменяли в матче 6-тура чемпионата России "Краснодар" - "Локомотив.

Несмотря на это, Смолов поаплодировал болельщикам в ответ, передает корреспондент Rusfootball.info.

Теги: Смолов Краснодар Локомотив Rвидео
Сегодня, 20:30
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8
(1)
№8 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по видео,больше аплодировали,чем свистели.
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 21:04) #
  • 0
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online

Цитата: лад
Игра Смолова не понравилась. В Европу с такой игрой не попасть.

а кто его возьмёт то туда?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Игра Смолова не понравилась. В Европу с такой игрой не попасть.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: robinzen
Смолов отстой...

stuck_out_tongue_winking_eye полнейший.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов отстой...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (1)

Красиво жить не запретишь.И к этому стремиться надо.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: anonymous
зачем? надо аплодировать, от такого говна избавились

не просто избавились, а ещё и неплохие бабки подняли
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 20:37) #
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  •  (3)
online

зачем? надо аплодировать, от такого говна избавились
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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