"Спартак" поздравил Черчесова с днем рождения

Сегодня исполняется 55 лет легендарному вратарю #Спартак’а и главному тренеру @TeamRussia ??@fcsm_official от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола. ???? pic.twitter.com/QDOs7icAoS — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2018

"Спартак" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет."Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола", - говорится в поздравлении.