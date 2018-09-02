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"Спартак" поздравил Черчесова с днем рождения

"Спартак" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет.

"Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола", - говорится в поздравлении.

Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 09:04
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