Давид Юрченко: жалко, что не смогли заработать три очка

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко высказался о безголевой ничьей с "Арсеналом", передает корреспондент- Знаете, любые наши действия для команды. Жалко, что не смогли заработать три очка, но игра на ноль это как минимум одно очко. Отчасти довольны, это очко нам может пригодиться.- Все условия замечательные. Проживание, тренировки. Единственный минус - мало людей на трибунах. Мало эмоций, динамики игры, где-то агрессии не хватило. Тяжело, когда в разъездах. Все ждем приезда в Красноярск к своим болельщикам, которые нас будут гнать вперед.- Я уже погулял здесь по набережной, город компактный, приятный, люди гостеприимные.