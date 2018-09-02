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Давид Юрченко: жалко, что не смогли заработать три очка

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко высказался о безголевой ничьей с "Арсеналом", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Вы не пропускаете второй матч в Тюмени. Насколько это приятно, c учетом того, что команда победы не добилась?

- Знаете, любые наши действия для команды. Жалко, что не смогли заработать три очка, но игра на ноль это как минимум одно очко. Отчасти довольны, это очко нам может пригодиться.

- Чем запомнилась Тюмень после 4-х матчей здесь?

- Все условия замечательные. Проживание, тренировки. Единственный минус - мало людей на трибунах. Мало эмоций, динамики игры, где-то агрессии не хватило. Тяжело, когда в разъездах. Все ждем приезда в Красноярск к своим болельщикам, которые нас будут гнать вперед.

- Город посмотрели уже?

- Я уже погулял здесь по набережной, город компактный, приятный, люди гостеприимные.

Rusfootball.info
Теги: Юрченко Енисей Арсенал Тула
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