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"Динамо" обыграло "Оренбург" с уверенным счетом

В матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" одержало победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

6 тур

"Динамо" – "Оренбург" 2:0

Голы: Марков, 65, Луценко, 90+2

"Динамо": Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, (Марков, 58), Рауш, Черных, (Кардозу, 90), Теттех, Луценко, Панченко.

"Оренбург": Фролов, Сиваков, (Деспотович, 71), Терехов, Ойеволе, (Андрее, 46), Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Предупреждения: Панченко, 35, Рауш, 38, Соу, 39, Черных, 80, Андреев, 82
Теги: Динамо Оренбург
Сегодня, 18:23
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(3)
№5 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо, все больше на репутацию Хохлова.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: МАРТ
Газпрём ПАЛ...

Слава победителям...


судья то скока желтого насувал -- прям еврейская масть -- а второй гол, из - за судьи-- ну добавил 3мин и свисти по окончанию--не а--- тянул паразит время..думал газовые отыграются


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Газпрём ПАЛ... smirk

Слава победителям... smile
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Ну что можно сказать-- молодцы -- так держать - сораДников с победой..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
До давило Динамо ,Оренбург...Хорошая игра.Оренбург играет сам и другим дает играть.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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