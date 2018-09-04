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Школу ЦСКА считают одной из лучших в Европе

Известный российский специалист Вячеслав Чанов поделился мнением об игре обновленного состава московского ЦСКА.

"Считаю, что даже после выздоровления Виктора Васина стоит оставить тройку защитников — Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с "Уралом" он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе.

Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее", - цитирует Чанова "Известия".
Теги: ЦСКА Чанов
Сегодня, 10:14
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№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:54) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Каким боком??? Кто кроме горловины уехал в Европу ,воспитанник ? И главное проявил себя.



А то что в Европе все считают лучшими - школы Аякса, Спортинга, Барсы .... Баварии, Арсенала .... и это видно по представительству их выпускников в командах европейских и звезд за все время существования ... + еще бы школу Сантоса Бразильского добавил (Неймар, Робинье вроде от туда ...) !!

Ну Чанов считает что ЦСКА ...это его право !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (7)
online

Каким боком??? Кто кроме горловины уехал в Европу ,воспитанник ? И главное проявил себя.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: alex011 Vladivostok (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Это Чанов считает
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:19) #
  • +2
  •  (12)

Думал у Краснодара лучшая .... какие выпускники - Зениту через себя на последних минутах, потом недавно Гильерме в очко ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:18) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Смешнее новости сегодня еще не было joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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