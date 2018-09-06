Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности

Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков прокомментировал старт сезона для туляков. "Канониры" после шести туров занимают 12-е место."В "Арсенал" пришел новый главный тренер, у которого свои требования, свое видение игры. В такой ситуации всегда нужно время. Я нахожусь в команде и могу твердо сказать, что идет абсолютно нормальный рабочий процесс. Игроки привыкают к главному тренеру, Олег Кононов узнает возможности футболистов. Атмосфера в команде позитивная.Не сомневайтесь, мы преодолеем эти стартовые трудности", - сказал Рудаков.