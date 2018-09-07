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Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от старта сборной России в Лиге Наций. Сегодня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией.

"Лига наций – новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать. Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным", - цитирует Билялетдинова "Известия".
Теги: Билялетдинов Р. Сборная России
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: Дмитрий Якушев_3 (Сегодня, 17:41) #
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов?
!!!!Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)!!!!!!! ------- http://ня.su/ege
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:41) #
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Нужно рассматривать Лигу Наций УЕФА, строго обязательно, как дополнительную возможность получения путевки на финал Чемпионата Европы,
поскольку нет никаких гарантий, что в Отборочной группе ЧЕ Россия обязательно сможет занять в группе 1 или 2 место!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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