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Наследие Чемпионата мира. Оценки игроков сборной России за матч в Турции

Имелись опасения, что после прекрасного летнего сна мы проснёмся и снова окунёмся в мир, где игроки соперника играют в «Милане», «Роме» и «Эвертоне», а мы, не имеющие таких футболистов, не в состоянии с ними бороться. Однако сборная России блестяще провела 70 минут и уже не отдала плоды своих трудов. Разбираем действия всех игроков команды, действительно ставшей народной.

Наследие Чемпионата мира. Оценки игроков сборной России за матч в Турции


Лунёв – 4.5. Большую часть встречи Андрей простоял без работы и с пропущенным ударом не в угол, но в концовке уставшие партнёры дали голкиперу проявить себя во всей красе. Ладно Андрей выстоял на месте удар Чалханоглу, ладно вытянулся на несильный обводящий от Ундера, но суперсэйв в компенсированное время безоговорочно определил Лунёва в число главных героев.

Фернандес – 4.5. К привычному, но совершенно потрясающему набору отборов, перехватов, подключений в атаку и выигранных единоборств Марио добавил ещё и навес, ставший голевым. Не пятёрка из-за пары опасных ударов Чалханоглу из-под него, но Фернандес всё равно великолепен.

Нойштедтер – 4.0. Пару раз сыграл неуверенно и потерял позицию, но тут либо партнёры помогали, либо сам Роман исправлял ситуацию тактическим фолом. Ждём возвращения Кутепова и Васина, но пока сойдёт и Роман. По-моему, первая его хорошая игра за сборную России. Что удивительно – всё же человек играет в основе «Фенербахче» за какие-то футбольные заслуги.

Джикия – 4.0. Георгию можно предъявить на вынос предголевого навеса не на угловой, а в неконтролируемую при стандарте опорную зону и ещё за пару эпизодов, но Джикия провёл хороший матч и заслужил отдельной похвалы за Ингашевиче-Магнуссоновские диагонали на Фернандеса в первом тайме. Из одной такой вырос гол, несмотря на то, что турки пытались нейтрализовать наши фланги с помощью конфетти.



Кудряшов – 3.0. Фёдор на протяжении всего матча давал обыгрывать себя 1 в 1, слабо помогал в атаке и не справлялся в обороне. Выход Рауша в концовке наверняка связан не только с травмой Кудряшова, но и со слабым уровнем его игры.

Газинский – 4.0. В первом тайме Юрий отмечался классными длинными передачами вперёд, а во втором сделал голевую и даже нанёс пару опасных ударов. Тот нечастый случай, когда игру Газинского не опишешь стандартными фразами для опорника типа «проделал большой объём черновой работы».

Зобнин – 3.5. Странно, но эти слова применимы как раз к Роману. В атаке приучивший нас к своей активности, смелости и напору спартаковец ничем себя не проявил, но команде, конечно, помогал. Правда, вместе с ней ближе к концовке встречи опорники просели и перестали контролировать линию штрафной, поэтому и у Газинского только 4.

Ерохин – 4.0. Шикарно взаимодействовал с Фернандесом и прекрасно открывался под передачи других партнёров, но на 36-й минуте после отличного паса Кузяева стоило забить.



Кузяев – 4.0. Был хорош в движении, прессинге, взаимопонимании с партнёрами. И ведь техника у Далера вроде есть, в подготовительной фазе он хорош в подыгрыше. Но в завершающей стадии Кузяев не вывез, хотя формально голевой передачей на Дзюбу всё-таки отметился.

Черышев – 4.5. Пример для Ерохина с Кузяевым: Денис был, возможно, даже менее заметен, но именно он сделал результат, хотя моменты у питерских игроков были не намного сложнее. Черышев смело шёл в обыгрыш, прессинговал и не задумываясь бил по воротам. Всё бы хорошо, если бы не фолы футболиста «Валенсии»: один привёл к голу, другой – к опасной подаче во втором тайме. После перерыва Денис также перестал справляться в обороне и был заменён – из-за всего этого не пятёрка.



Дзюба – 5.0. А вот тут уже высший балл. Артём не выдержал весь матч, но не уставший капитан визуально продемонстрировал какой-то беспрецедентно малый для нападающего процент брака – ну всё было уместно и полезно. Победный гол, куча удобных скидок, выигранной борьбы – рукоплещем и просим эту машину не останавливаться.

Могилевец – 3.0, Ионов – 2.5, Рауш – 3.0. Игроки со скамейки не усилили игру: Могилевец запомнился единственной скидкой под удар в перекладину Дзюбе, Ионов запомнился лишь глупым офсайдом под пас Марио, Рауш не исправил ситуацию на левом фланге. Но какую-то свежесть в действия уставшей команды игроки всё-таки внесли.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер сборной России
Теги: Сборная России Дзюба Черышев Фернандес
Сегодня, 00:27
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№2 Написал: Тот Самый (Сегодня, 01:00) #
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КЭП-Дзюба! Капитан сегодня был лучшим!

Зобнин куда смотрит? Что он там увидел или услышал?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак - говно


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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