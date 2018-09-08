Станислав Черчесов: мы повернули сознание в другую сторону

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией поблагодарил футболистов за самоотдачу в конце матча и рассказал, как изменился футбол в стране после чемпионата мира-2018.– Самое сложное – последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков, мы подсели, организация начала хромать. Благодарен игрокам, что выстояли. На поле вышли те, кто был лучше готов. Если сравнить товарищеский матч против Турции с нынешним, то вы же знаете – только 8 человек с чемпионата мира сейчас в заявке. Но принципы игры не поменяли Начинаем турнир с выездной победы над очень хорошей командой. Игры в турнире проходят в напряженной борьбе. Идем дальше.- Кузяев играл под Дзюбой. У турок мобильная полузащита. Нам нужна была мобильная середина. Он со своей задачей справился, хотя и знаем, что обычно Кузяев действует глубже. Но он иногда играл на этой позиции и в "Зените". Довольны его действиями.- Одним словом опишу наш стиль – команда. В первую очередь "Мы", потом "Я". Что напрягает? Напрягает то, что на последние 20 минут не хватило сил, хотя на чемпионате мира два раза хватало на 120.- Конечно, чемпионат мира дал определенную пищу. Состояние футбола в стране зависело от того, как мы сыграем. И мы повернули в другую сторону сознание. Посмотрите на начало сезона – высокая посещаемость, интерес к футболу. Надеюсь, сегодняшняя игра даст еще больше позитива. Будем двигаться дальше.