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Россия - Чехия: стали известны стартовые составы

Сборная России объявила стартовый состав на контрольный матч с Чехией.

Россия: Лунев - Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш - Кузяев, Газинский, Ионов, Ерохин, Черышев - Заболотный.

Чехия: Кубек - Куфал, Калас, Режник, Борил - Хушбаер, Сучек, Змргал, Хорава, Янкто - Тецл.
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 17:44
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24
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№24 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 19:36) #
  • +2
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online

Цитата: foresten
заболотный в составе, играем в меньшинстве..(( нахрен его вызывают вобще , он зените даже редко играет..

вот и гол забил....видать тренеру как то виднее
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№23 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
foresten,
Его вызывают, чтобы потом уже не вызывать, поняв, что Заболотный не тянет.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№22 Написал: avnik море (Сегодня, 18:54) #
  • -8
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбушка решил с чехами соскочить? А чё такое? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№21 Написал: foresten Челябинск (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
состав конечно жесть..((
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№20 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Spartacus1971,

А, вот я не могу понять ты и такие, как ты почему думаете , что тренер не знает игрок нулевой или наоборот с большим потенциалом.. футболист у тренера на тренировках и прочее и тренер пля не куя не выдет что за футболист тот или иной. Одно и тоже, пля про Смолова в своё время, про Кокорина, про Дзюбу... а, потом выясняется почему Футболиста брали в сборную..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№19 Написал: foresten Челябинск (Сегодня, 18:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
заболотный в составе, играем в меньшинстве..(( нахрен его вызывают вобще , он зените даже редко играет..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№18 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (7)
online

нафиг второй матч подряд заставлять играть Ерохина и Кузяева, при том что они и так месяц играют по две игры в неделю...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный забьёт!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (5)

Хорошо что дал отдохнуть джикие и зобнина
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я вот не могу понять Черчесова,почему он вызывает нулевого Заболотного?Где Чалов,Козлов,Панченко,список можно продолжить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№14 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:20) #
  • -5
  •  (5)

Vlad-ОБЖ 66,
Твой выход забалотный .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Angelsh
Форвард сборной России Заболотный

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: trachok (Сегодня, 18:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: trachok
а че мужики, у чехов вообще никого топового нет в сборной? одни ноунеймы в составе

Шик из Ромы и Вацлик из Севильи, но их нет в старте

Цитата: sparwik53
Миранчуки-то завянут на скамейке.

они вообще не вызваны

Цитата: Romgus
Цитата: trachok
а че мужики, у чехов вообще никого топового нет в сборной? одни ноунеймы в составе

Шик из Ромы и Вацлик из Севильи, но их нет в старте

Цитата: sparwik53
Миранчуки-то завянут на скамейке.

они вообще не вызваны

Спасибо
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:15) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Punks NOT DEAD

а,Семенов,Да и Нойштедтер,Рауш,Ионов,Заболотный не резервисты?..да и те,которых ты называешь основными,что столько матчей сыграли вместе и можно их не выпускать на поле? Любит пля народ всегда свое веское слово внести))так просто поп1здеть..а,так можно было Терри пригласить,чтоб хоть один игрок из Спартака" был в сборной в этом матче.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Angelsh (Сегодня, 18:08) #
  • +2
  •  (4)
online

Играть то, в сущности, некем. Форвард сборной России Заболотный - это ведь не от богатства выбора.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
а че мужики, у чехов вообще никого топового нет в сборной?


за Янкто последи, очень талантливый игрок, будущий ТОПчик )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Если Черышев не забьет, то на "деревянного" нет никакой надежды...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: trachok
а че мужики, у чехов вообще никого топового нет в сборной? одни ноунеймы в составе

Шик из Ромы и Вацлик из Севильи, но их нет в старте

Цитата: sparwik53
Миранчуки-то завянут на скамейке.

они вообще не вызваны
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:05) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Черный Лис
Заболотный. Нас ждет искрометный футбол. Это же почти Дзюба, только без техники и мозгов.


Без мозгов это ты,а,он игрок сборной страны и с техникой владение мячом и тем более мозги на месте.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sparwik53
Миранчуки-то завянут на скамейке.

Неудачная шутка, Маранчуков нет в сборной.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: trachok (Сегодня, 18:03) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
а че мужики, у чехов вообще никого топового нет в сборной? одни ноунеймы в составе
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный. Нас ждет искрометный футбол. Это же почти Дзюба, только без техники и мозгов.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 17:56) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Сучек и Режник опасные чуваки smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Punks NOT DEAD Волгодонск (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Неожиданно. А не стоило ли попробовать других ребят? Дать возможность сыграть резервистам?
Регистрация: 8.09.2018 [жалоба]
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