Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сказал, что главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий не приглашал его в клуб.Российский специалист возглавляет голландцев с этого лета. Комличенко выступает в Чехии с перерывами с 2016 года.– Мы общались с Леонидом Викторовичем, но в Голландию он меня не приглашал.