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Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сказал, что главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий не приглашал его в клуб.

Российский специалист возглавляет голландцев с этого лета. Комличенко выступает в Чехии с перерывами с 2016 года.

– Леонид Слуцкий в "Витесс" не звал, где уже играет Вячеслав Караваев, ранее выступавший в Чехии?

– Мы общались с Леонидом Викторовичем, но в Голландию он меня не приглашал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Комличенко
Сегодня, 20:08
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