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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата"
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о своем возращении в команду.
- Для меня это уже много лет, скорее, старая должность, а не новая, - заметил Рахимов. - Если о чем-то и можно говорить, то, пожалуй, о новом этапе, который, действительно, не похож на предыдущий. Работы у нас впереди много. К сожалению, трансферный период уже завершен, но будем стараться справляться с нашими задачами имеющимися силами.
- С какими чувствами соглашались на "новую старую" работу?
- Мне, конечно, было очень приятно получить приглашение сотрудничать с ФК "Ахмат". Я понимаю, что такое желание исходило в том числе и от главы республики. На предложение ответил положительно, но в облаках не витаю, так как хорошо понимаю, что работы, как уже сказал, впереди много. Разница между командой, которую тренировал раньше, и нынешней, довольно большая, и пока нам важно выделить ориентиры, а уже со временем определять стиль и манеру игры.
- Какие задачи поставлены перед "Ахматом" на сезон?
- Думаю, о целях говорить пока преждевременно. Я не проводил предсезонную подготовку, прошло уже несколько туров. На мой взгляд, нужно много чего поправить в игре. Нам необходимо стараться выходить на новый уровень и при этом исходить из имеющихся ресурсов. Будем готовиться планомерно от матча к матчу и стремиться показывать хороший футбол.
- Какая роль отводится в вашем штабе Роману Пилипчуку?
- Пилипчук уже также приступил к выполнению своих обязанностей, у него много аналитической работы. Он поможет определять, на что команде нужно будет обращать особое внимание.
"Спорт-Экспресс"
- Для меня это уже много лет, скорее, старая должность, а не новая, - заметил Рахимов. - Если о чем-то и можно говорить, то, пожалуй, о новом этапе, который, действительно, не похож на предыдущий. Работы у нас впереди много. К сожалению, трансферный период уже завершен, но будем стараться справляться с нашими задачами имеющимися силами.
- С какими чувствами соглашались на "новую старую" работу?
- Мне, конечно, было очень приятно получить приглашение сотрудничать с ФК "Ахмат". Я понимаю, что такое желание исходило в том числе и от главы республики. На предложение ответил положительно, но в облаках не витаю, так как хорошо понимаю, что работы, как уже сказал, впереди много. Разница между командой, которую тренировал раньше, и нынешней, довольно большая, и пока нам важно выделить ориентиры, а уже со временем определять стиль и манеру игры.
- Какие задачи поставлены перед "Ахматом" на сезон?
- Думаю, о целях говорить пока преждевременно. Я не проводил предсезонную подготовку, прошло уже несколько туров. На мой взгляд, нужно много чего поправить в игре. Нам необходимо стараться выходить на новый уровень и при этом исходить из имеющихся ресурсов. Будем готовиться планомерно от матча к матчу и стремиться показывать хороший футбол.
- Какая роль отводится в вашем штабе Роману Пилипчуку?
- Пилипчук уже также приступил к выполнению своих обязанностей, у него много аналитической работы. Он поможет определять, на что команде нужно будет обращать особое внимание.
"Спорт-Экспресс"
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