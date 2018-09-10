Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о своем возращении в команду.- Для меня это уже много лет, скорее, старая должность, а не новая, - заметил Рахимов. - Если о чем-то и можно говорить, то, пожалуй, о новом этапе, который, действительно, не похож на предыдущий. Работы у нас впереди много. К сожалению, трансферный период уже завершен, но будем стараться справляться с нашими задачами имеющимися силами.- Мне, конечно, было очень приятно получить приглашение сотрудничать с ФК "Ахмат". Я понимаю, что такое желание исходило в том числе и от главы республики. На предложение ответил положительно, но в облаках не витаю, так как хорошо понимаю, что работы, как уже сказал, впереди много. Разница между командой, которую тренировал раньше, и нынешней, довольно большая, и пока нам важно выделить ориентиры, а уже со временем определять стиль и манеру игры.- Думаю, о целях говорить пока преждевременно. Я не проводил предсезонную подготовку, прошло уже несколько туров. На мой взгляд, нужно много чего поправить в игре. Нам необходимо стараться выходить на новый уровень и при этом исходить из имеющихся ресурсов. Будем готовиться планомерно от матча к матчу и стремиться показывать хороший футбол.- Пилипчук уже также приступил к выполнению своих обязанностей, у него много аналитической работы. Он поможет определять, на что команде нужно будет обращать особое внимание.