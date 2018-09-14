"Локомотив" в своем проморолике к старту ЛЧ затроллил "Спартак" (фото)

В проморолике "Локомотива", который посвящён старту железнодорожников в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, оказалась пасхалка о неудаче "Спартака", который ранее вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей греческому ПАОКу.На 53-й секунде видео в стиле ковбойского вестерна на стене в салуне можно заметить картину с изображением эпизода с удалением нападающего «Спартака» Луиса Адриано в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом (0:0). Напомним, та красная карточка бразильскому форварду понизила шансы красно-белых на то, чтобы отыграться после поражения в первом матче (2:3).