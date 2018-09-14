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"Локомотив" в своем проморолике к старту ЛЧ затроллил "Спартак" (фото)

В проморолике "Локомотива", который посвящён старту железнодорожников в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, оказалась пасхалка о неудаче "Спартака", который ранее вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей греческому ПАОКу.

На 53-й секунде видео в стиле ковбойского вестерна на стене в салуне можно заметить картину с изображением эпизода с удалением нападающего «Спартака» Луиса Адриано в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом (0:0). Напомним, та красная карточка бразильскому форварду понизила шансы красно-белых на то, чтобы отыграться после поражения в первом матче (2:3).

"Локомотив" в своем проморолике к старту ЛЧ затроллил "Спартак" (фото)


Теги: Локомотив Спартак Луис Адриано
Сегодня, 11:15
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(4)
№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
так в шкафу сидят.

А кому в шкафу места не хватает, прутся ко мне в чулан. joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у проводниц обычные комплексы, не обращайте внимания


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: V.o.r.o.n
мясо вы сами виноваты, что даете повод себя троллить smile нечего влетать от всяких паоков, аеков и т.д. вам еще и санта-барбару с терри припомнят.

Да больше то виноваты их рифмоплеты типа Назарова. Понапишут стишков в минуты славы, но как наступают минуты разочарования, так в шкафу сидят.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 11:36) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
мясо вы сами виноваты, что даете повод себя троллить smile нечего влетать от всяких паоков, аеков и т.д. вам еще и санта-барбару с терри припомнят.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
но как Великий клуб не упомянуть.
"правильным путем идете товарищи"
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:30) #
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Посмотрим, что к новому году деффчонки туда после своих игр поместят.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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