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Александр Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в июле и августе

Вратарь "Уфы" Александр Беленов назван лучшим игроком команды по итогам июля и августа.

Голкипер провел за "Уфу" 10 игр и пропустил 10 голов. За него проголосовали 32,2 процента болельщиков.

ФК Уфа
Теги: Беленов Уфа
Сегодня, 17:35
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№1 Написал: maratkartuzov (Сегодня, 18:13) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
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