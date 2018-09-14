Александр Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в июле и августе

Вратарь "Уфы" Александр Беленов назван лучшим игроком команды по итогам июля и августа.Голкипер провел за "Уфу" 10 игр и пропустил 10 голов. За него проголосовали 32,2 процента болельщиков.