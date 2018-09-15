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Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах

Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турахГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уверенную победу своей команды в матче с "Уфой" (3:0).

– Было нелегко, не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Многим недоволен. Мы очень зажато играем первые минуты, боимся совершить ошибку. Очень рад победе, в последние 20 мы хорошо выглядели. Но молодой команде свойственна нестабильность.

– Уже известно, насколько серьёзны повреждения Магнуссона и Эрнандеса?

– Завтра оценим. Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьёзное, а с Абелем нужно смотреть обследование.

– Как планируете использовать дальше Облякова?

- Ваня может играть и ближе к атаке и ближе к обороне. Так что посмотрим. Он сегодня проделал хороший объем работы.

- Дзагоев готов сыграть весь матч в Лиге чемпионов?

- 90 минут сложно. Он готов сыграть чуть более тайма.

- В чем секрет вашей команды? Как вам удается одерживать победы при довольно посредственной игре в атаке?

- Можете привести примеры таки посредственных игр в атаке? Назовите эти игры.

- Вы создаете мало моментов...

- Мало? Сколько побед крупных мы одержали в этом чемпионате? Напомните мне. Вы задаете вопрос, суть которого сами не понимаете. У нас три крупных победы за 7 туров, много забитых голов. А вы говорите нет моментов.

Мы работает над улучшением стабильности, над обороной, у нас много молодых игроков.

- Во втором тайме вы сознательно отдали мяч сопернику?

- Нет, я же говорю мы не стабильны и только учимся вести свою игру на протяжении всех 90 минут. Иногда неосознанно получается прижиматься к своим воротам.

Передает корреспондент Rusfootball
Теги: Гончаренко Эрнандес ЦСКА Магнуссон
Сегодня, 18:43
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№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:09) #
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Журналист немного неадекватный. Даже в проигранном матче с Ростовом и ничейных матчах с Рубинов и Енисеем ЦСКА в атаке смотрелся очень даже прилично
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: командир (Сегодня, 19:08) #
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Лучше мало моментов, но много голов
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очень адекватные ответы на провокации журналиста.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нашему тренеру " палец в рот не клади". Все достойно, спокойно, без хамства.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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