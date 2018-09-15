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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уверенную победу своей команды в матче с "Уфой" (3:0).
– Было нелегко, не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Многим недоволен. Мы очень зажато играем первые минуты, боимся совершить ошибку. Очень рад победе, в последние 20 мы хорошо выглядели. Но молодой команде свойственна нестабильность.
– Уже известно, насколько серьёзны повреждения Магнуссона и Эрнандеса?
– Завтра оценим. Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьёзное, а с Абелем нужно смотреть обследование.
– Как планируете использовать дальше Облякова?
- Ваня может играть и ближе к атаке и ближе к обороне. Так что посмотрим. Он сегодня проделал хороший объем работы.
- Дзагоев готов сыграть весь матч в Лиге чемпионов?
- 90 минут сложно. Он готов сыграть чуть более тайма.
- В чем секрет вашей команды? Как вам удается одерживать победы при довольно посредственной игре в атаке?
- Можете привести примеры таки посредственных игр в атаке? Назовите эти игры.
- Вы создаете мало моментов...
- Мало? Сколько побед крупных мы одержали в этом чемпионате? Напомните мне. Вы задаете вопрос, суть которого сами не понимаете. У нас три крупных победы за 7 туров, много забитых голов. А вы говорите нет моментов.
Мы работает над улучшением стабильности, над обороной, у нас много молодых игроков.
- Во втором тайме вы сознательно отдали мяч сопернику?
- Нет, я же говорю мы не стабильны и только учимся вести свою игру на протяжении всех 90 минут. Иногда неосознанно получается прижиматься к своим воротам.
Передает корреспондент Rusfootball
– Было нелегко, не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Многим недоволен. Мы очень зажато играем первые минуты, боимся совершить ошибку. Очень рад победе, в последние 20 мы хорошо выглядели. Но молодой команде свойственна нестабильность.
– Уже известно, насколько серьёзны повреждения Магнуссона и Эрнандеса?
– Завтра оценим. Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьёзное, а с Абелем нужно смотреть обследование.
– Как планируете использовать дальше Облякова?
- Ваня может играть и ближе к атаке и ближе к обороне. Так что посмотрим. Он сегодня проделал хороший объем работы.
- Дзагоев готов сыграть весь матч в Лиге чемпионов?
- 90 минут сложно. Он готов сыграть чуть более тайма.
- В чем секрет вашей команды? Как вам удается одерживать победы при довольно посредственной игре в атаке?
- Можете привести примеры таки посредственных игр в атаке? Назовите эти игры.
- Вы создаете мало моментов...
- Мало? Сколько побед крупных мы одержали в этом чемпионате? Напомните мне. Вы задаете вопрос, суть которого сами не понимаете. У нас три крупных победы за 7 туров, много забитых голов. А вы говорите нет моментов.
Мы работает над улучшением стабильности, над обороной, у нас много молодых игроков.
- Во втором тайме вы сознательно отдали мяч сопернику?
- Нет, я же говорю мы не стабильны и только учимся вести свою игру на протяжении всех 90 минут. Иногда неосознанно получается прижиматься к своим воротам.
Передает корреспондент Rusfootball
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