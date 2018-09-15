Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
18:43
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
16:47
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
16:42
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
15:33
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
10:50
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Выйди на замену, сделай дубль, реши игру! Разбор победы ЦСКА в Уфе
Форвард Тимур Жамалетдинов - задание сделано. Rusfootball.info разбирает игру между "Уфой" и ЦСКА.
До матча. Составы "Уфы" и ЦСКА
К возобновлению чемпионата России по футболу болельщиков ЦСКА ждали хорошие новости. Сразу двое игроков вернулись в общую группу - Алан Дзагоев и Георгий Щенников. Они полетели в Уфу вместе с командой и попали в заявку на игру. В скорой близости возвращение Кучаева, Бистровича и Васина. Учитывая наступающую лигу чемпионов, это потрясающие новости для армейцев, ведь теперь у Ганчаренко есть хорошая возможность для ротации и длинной скамейки.
В игре против "Уфы" новички японец Нисимура и исландец Сигурдссон остались в запасе, как и только восстановившиеся футболисты. Традиционно для этого сезона ЦСКА сыграл в три центральных защитника Магнуссен-Чернов-Бекао, в центре поля компанию Влашичу составили Ахметов и в недавнем прошлом игрок "Уфы" Обляков, в нападении вышла связка Эрнандес-Чалов.
У хозяев поля в связи с двухматчевой дисквалификацией Йокича за попытку сыграть в Зидана и неожиданным невыходом в основе Сильвестра Игбуна произошли некоторые перестановки. Дебютировал люксембуржец Оливье Тилл вслед за словенцем Бизяком - "Уфа" совмещает скаутскую работу с игровой, забирая игроков после победы над ними в еврокубках.
Как прибыло, так и убыло. Дзагоев на замену. Без новичков
Команды только начали игру, а у тренерского штаба ЦСКА вновь заболела голова после ситуации в лазарете. Заключавший контракт с условием досрочного расторжения из-за тяжёлой травмы, Абель Эрнандес похоже нарвался на неё на 19-ой минуте своего шестого матча в чемпионате России. Ещё через несколько минут был вынужден покинуть поле Магнуссен, заставив Кирилла Набабкина сменить три позиции за 5 игровых минут (он успел поиграть слева в защите, в опорной зоне и, в итоге, перешёл на позицию центрального защитника). Как сказал после матча Ганчаренко, у Магнуссена ничего серьёзного, а вот Абеля надо серьёзно осмотреть. Здесь можно хвалить Гинера за дальновидность, но лучше промолчать - за уругвайца, неплохо выглядевшего на старте сезона, очень обидно.
Ужасное искусственное поле в "Уфе" натолкнуло на мысль о том, что Дзагоеву лучше бы не появляться даже на разминке у кромки поля. Виктору Михайловичу эти опасения чужды. Во втором тайме при комфортных 3-0 Алан вышел на замену, успел проверить Беленова дальним ударом и почувствовал вкус игры - перед дерби со "Спартаком" (конечно, после матча в лиге чемпионов в Чехии) это очень важно. Из-за травм двух основных футболистов в первом тайме не удалось посмотреть на новичков команды, пополнивших состав в последний день трансферного окна. У японского форварда Нисимуры после ситуации с Эрнандесом будет достаточно шансов проявить себя, как и у перспективного исландского хавбека Арнора Сигурдссона, учитывая, как нынешний тренер красно-синих умеет работать с молодыми.
Без Йокича и Игбуна. Люксембуржец в старте
Как пояснил Томаров после матча, Слай был готов играть, но три дня назад получил мелкое повреждение. До матча он успел вернуться в общую группу, но уфимцы решили не рисковать. Может быть, при сложившихся обстоятельствах (травмы армейцев на искусственном газоне "Нефтяника", 0-3 без шансов) это было верным решением. Йокича, конечно, тоже не хватало - именно с фланга, который закреплён за ним, пришла первая голевая атака армейцев. Был бы словенец на поле, может быть, Фернандесу не удалось бы так легко прорваться в чужую штрафную на последней добавленной минуте первого тайма.
За хозяев дебютировал полузащитник из Люксембурга Оливье Тилл. Перешёл из "Прогресса", все шансы прогрессировать есть у него и здесь, в России. В игре с ЦСКА за ним уже были закреплены все стандарты своей команды, и он неплохо подавал в чужую штрафную. Пытался бить по воротам Акинфеева, но делал это не так сильно, чтобы потревожить вернувшегося после запланированного медобследования из Германии Игоря. У парня всё ещё впереди.
Накосячил ли Джемал Табидзе?
Снова. Вспомнили этот мем сегодня в рабочем чате. У Смолова когда-то был даже твиттер поклонников под названием "Забил ли Смолов?", и короткие записи "Нет" и намного более редкие "Да" собирали кучу лайков. Может быть, грузинскому защитнику тоже нужен подобный толчок для мотивации? Из-за его ошибки, когда он попытался выбить мяч головой назад, но промахнулся и отдал снаряд Фернандесу, который был тут как тут, ЦСКА открыл счёт в матче прямо перед перерывом.
До этого ничего не предвещало разгрома, второго подряд для молодых, но талантливых армейских ребят в чёрных футболках. ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ в первые полчаса матча. После перерыва на матчи сборных усталым в клуб приехал Фернандес. Попытавшись сходить вперёд в одной из атак, Марио еле успел вернуться в защиту после перехвата в исполнении уфимской команды и заблокировать прострел. Однако на последней минуте добавленного времени первого тайма сам Бог велел русскому бразильцу оставить свою зону в защите и подключиться к последней атаке своих неактивных одноклубников. Удачный выбор позиции и короткая передача на Чалова от Марио позволила молодому российскому форварду, ловко развернувшись, забить свой шестой гол в чемпионате и оторваться о своих конкурентов за звание лучшего бомбардира турнира на три мяча.
Жама - в нужное время в нужном месте. Влашич - топ для РПЛ
Лучший игрок встречи появился на поле после травмы Магнуссена. ЦСКА вернулся к стартовой расстановке 5-3-2, опустив Набабкина в центр защиты. Сзади стало поспокойнее - исландец до травмы успел потерять мяч после попытки продвинуться к центру поля, и заработать горчичник после проигрыша позиции сопернику. А спереди Тимур успешно взаимодействовал с Чаловым и Влашичем.
Как ЦСКА добился второй разгромной победы подряд? Хорват выдал радиоуправляемую передачу удачно открывшемуся в чужой штрафной Жамалетдинову, и тот расстрелял со второго этажа Беленова. Через пять минут Влашич уже с правого фланга заметил у дальней штанги активного форварда и отдал ещё одну голевую передачу - Тимур забил от штанги, хотя мог этого не делать - перед ним были пустые ворота. Наконец, он мог оформлять и хет-трик. Упав в штрафной площади после контакта ногами со всё тем же Табидзе, форвард мог рассчитывать на пенальти и собственное исполнение этого стандарта, всё-таки исполнявшего пенальти у ЦСКА в этом сезоне Эрнандеса на поле уже не было. Лапочкин проигнорировал очевидный зацеп со стороны грузинского защитника.
Влашич, помимо своих гениальных передач, отметился и опасными ударами из-за штрафной, которые проходили рядом со штангой. Этот матч "Уфа" проиграла, во первых, из-за слабой опорной зоны. Слишком уж часто позволяли полузащитники хозяев разгонять атаки хорвату прямо на подступах к штрафной Беленова. Менеджменту ЦСКА придётся попотеть, чтобы оставить хорвата в ЦСКА и после этого сезона. Во вторых, гости не использовали прессинг во втором тайме, а у Уфы в игре первым номером в который раз большие сложности - преодолеть насыщенную оборону они не могли ещё в матче с Рейнджерс, к тому же там у соперников было на два игрока меньше. А здесь против полного, амбициозного и резвого состава армейцев и подавно.
Второй разгром подряд, пятая баранка
Молодая гвардия красно-синих одерживает ещё одну крупную победу, но на сей раз матч сложился для армейцев куда проще, чем домашний с "Уралом". Если там игра шла на встречных курсах, и у соперника были реальные шансы поразить ворота Акинфеева (и не только с пенальти), то здесь ЦСКА прогрессирует. Ну а для "Уфы" всё немного грустно. При своей публике безвольно уступать 0-3 именитому, но неопытному коллективу - это никуда не годится. После матча с "Ахматом" уже ходили слухи об уходе Томарова с поста главного тренера, но руководство сказало ему потерпеть. После пятого поражения подряд Сергею Александровичу, возможно, терпеть уже не придётся.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Также читайте:
Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
Чалов: не думаю о своей голевой серии - просто играю и у меня получается
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Обляков: хорошая игра, но 3:0 - перебор (видео)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали 3 крупные победы в 7 турах (видео)
До матча. Составы "Уфы" и ЦСКА
К возобновлению чемпионата России по футболу болельщиков ЦСКА ждали хорошие новости. Сразу двое игроков вернулись в общую группу - Алан Дзагоев и Георгий Щенников. Они полетели в Уфу вместе с командой и попали в заявку на игру. В скорой близости возвращение Кучаева, Бистровича и Васина. Учитывая наступающую лигу чемпионов, это потрясающие новости для армейцев, ведь теперь у Ганчаренко есть хорошая возможность для ротации и длинной скамейки.
В игре против "Уфы" новички японец Нисимура и исландец Сигурдссон остались в запасе, как и только восстановившиеся футболисты. Традиционно для этого сезона ЦСКА сыграл в три центральных защитника Магнуссен-Чернов-Бекао, в центре поля компанию Влашичу составили Ахметов и в недавнем прошлом игрок "Уфы" Обляков, в нападении вышла связка Эрнандес-Чалов.
У хозяев поля в связи с двухматчевой дисквалификацией Йокича за попытку сыграть в Зидана и неожиданным невыходом в основе Сильвестра Игбуна произошли некоторые перестановки. Дебютировал люксембуржец Оливье Тилл вслед за словенцем Бизяком - "Уфа" совмещает скаутскую работу с игровой, забирая игроков после победы над ними в еврокубках.
Как прибыло, так и убыло. Дзагоев на замену. Без новичков
Эрнандеса уносят на встречу неясному будущему
Команды только начали игру, а у тренерского штаба ЦСКА вновь заболела голова после ситуации в лазарете. Заключавший контракт с условием досрочного расторжения из-за тяжёлой травмы, Абель Эрнандес похоже нарвался на неё на 19-ой минуте своего шестого матча в чемпионате России. Ещё через несколько минут был вынужден покинуть поле Магнуссен, заставив Кирилла Набабкина сменить три позиции за 5 игровых минут (он успел поиграть слева в защите, в опорной зоне и, в итоге, перешёл на позицию центрального защитника). Как сказал после матча Ганчаренко, у Магнуссена ничего серьёзного, а вот Абеля надо серьёзно осмотреть. Здесь можно хвалить Гинера за дальновидность, но лучше промолчать - за уругвайца, неплохо выглядевшего на старте сезона, очень обидно.
Ужасное искусственное поле в "Уфе" натолкнуло на мысль о том, что Дзагоеву лучше бы не появляться даже на разминке у кромки поля. Виктору Михайловичу эти опасения чужды. Во втором тайме при комфортных 3-0 Алан вышел на замену, успел проверить Беленова дальним ударом и почувствовал вкус игры - перед дерби со "Спартаком" (конечно, после матча в лиге чемпионов в Чехии) это очень важно. Из-за травм двух основных футболистов в первом тайме не удалось посмотреть на новичков команды, пополнивших состав в последний день трансферного окна. У японского форварда Нисимуры после ситуации с Эрнандесом будет достаточно шансов проявить себя, как и у перспективного исландского хавбека Арнора Сигурдссона, учитывая, как нынешний тренер красно-синих умеет работать с молодыми.
Без Йокича и Игбуна. Люксембуржец в старте
Как пояснил Томаров после матча, Слай был готов играть, но три дня назад получил мелкое повреждение. До матча он успел вернуться в общую группу, но уфимцы решили не рисковать. Может быть, при сложившихся обстоятельствах (травмы армейцев на искусственном газоне "Нефтяника", 0-3 без шансов) это было верным решением. Йокича, конечно, тоже не хватало - именно с фланга, который закреплён за ним, пришла первая голевая атака армейцев. Был бы словенец на поле, может быть, Фернандесу не удалось бы так легко прорваться в чужую штрафную на последней добавленной минуте первого тайма.
За хозяев дебютировал полузащитник из Люксембурга Оливье Тилл. Перешёл из "Прогресса", все шансы прогрессировать есть у него и здесь, в России. В игре с ЦСКА за ним уже были закреплены все стандарты своей команды, и он неплохо подавал в чужую штрафную. Пытался бить по воротам Акинфеева, но делал это не так сильно, чтобы потревожить вернувшегося после запланированного медобследования из Германии Игоря. У парня всё ещё впереди.
Накосячил ли Джемал Табидзе?
Снова. Вспомнили этот мем сегодня в рабочем чате. У Смолова когда-то был даже твиттер поклонников под названием "Забил ли Смолов?", и короткие записи "Нет" и намного более редкие "Да" собирали кучу лайков. Может быть, грузинскому защитнику тоже нужен подобный толчок для мотивации? Из-за его ошибки, когда он попытался выбить мяч головой назад, но промахнулся и отдал снаряд Фернандесу, который был тут как тут, ЦСКА открыл счёт в матче прямо перед перерывом.
До этого ничего не предвещало разгрома, второго подряд для молодых, но талантливых армейских ребят в чёрных футболках. ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ в первые полчаса матча. После перерыва на матчи сборных усталым в клуб приехал Фернандес. Попытавшись сходить вперёд в одной из атак, Марио еле успел вернуться в защиту после перехвата в исполнении уфимской команды и заблокировать прострел. Однако на последней минуте добавленного времени первого тайма сам Бог велел русскому бразильцу оставить свою зону в защите и подключиться к последней атаке своих неактивных одноклубников. Удачный выбор позиции и короткая передача на Чалова от Марио позволила молодому российскому форварду, ловко развернувшись, забить свой шестой гол в чемпионате и оторваться о своих конкурентов за звание лучшего бомбардира турнира на три мяча.
Жама - в нужное время в нужном месте. Влашич - топ для РПЛ
Лучший игрок встречи появился на поле после травмы Магнуссена. ЦСКА вернулся к стартовой расстановке 5-3-2, опустив Набабкина в центр защиты. Сзади стало поспокойнее - исландец до травмы успел потерять мяч после попытки продвинуться к центру поля, и заработать горчичник после проигрыша позиции сопернику. А спереди Тимур успешно взаимодействовал с Чаловым и Влашичем.
Как ЦСКА добился второй разгромной победы подряд? Хорват выдал радиоуправляемую передачу удачно открывшемуся в чужой штрафной Жамалетдинову, и тот расстрелял со второго этажа Беленова. Через пять минут Влашич уже с правого фланга заметил у дальней штанги активного форварда и отдал ещё одну голевую передачу - Тимур забил от штанги, хотя мог этого не делать - перед ним были пустые ворота. Наконец, он мог оформлять и хет-трик. Упав в штрафной площади после контакта ногами со всё тем же Табидзе, форвард мог рассчитывать на пенальти и собственное исполнение этого стандарта, всё-таки исполнявшего пенальти у ЦСКА в этом сезоне Эрнандеса на поле уже не было. Лапочкин проигнорировал очевидный зацеп со стороны грузинского защитника.
На счету Тимура Жамалетдинова дубль
Влашич, помимо своих гениальных передач, отметился и опасными ударами из-за штрафной, которые проходили рядом со штангой. Этот матч "Уфа" проиграла, во первых, из-за слабой опорной зоны. Слишком уж часто позволяли полузащитники хозяев разгонять атаки хорвату прямо на подступах к штрафной Беленова. Менеджменту ЦСКА придётся попотеть, чтобы оставить хорвата в ЦСКА и после этого сезона. Во вторых, гости не использовали прессинг во втором тайме, а у Уфы в игре первым номером в который раз большие сложности - преодолеть насыщенную оборону они не могли ещё в матче с Рейнджерс, к тому же там у соперников было на два игрока меньше. А здесь против полного, амбициозного и резвого состава армейцев и подавно.
Второй разгром подряд, пятая баранка
Молодая гвардия красно-синих одерживает ещё одну крупную победу, но на сей раз матч сложился для армейцев куда проще, чем домашний с "Уралом". Если там игра шла на встречных курсах, и у соперника были реальные шансы поразить ворота Акинфеева (и не только с пенальти), то здесь ЦСКА прогрессирует. Ну а для "Уфы" всё немного грустно. При своей публике безвольно уступать 0-3 именитому, но неопытному коллективу - это никуда не годится. После матча с "Ахматом" уже ходили слухи об уходе Томарова с поста главного тренера, но руководство сказало ему потерпеть. После пятого поражения подряд Сергею Александровичу, возможно, терпеть уже не придётся.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Также читайте:
Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
Чалов: не думаю о своей голевой серии - просто играю и у меня получается
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Обляков: хорошая игра, но 3:0 - перебор (видео)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали 3 крупные победы в 7 турах (видео)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.