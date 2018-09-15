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Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился впечатлениями от крупной победы над "Уфой" (3:0) и ожиданиями от предстоящего старта в Лиге чемпионов.

- Мы сыграли неплохо. «Уфа» свалилась на длинные передачи, на подборы, их игра состояла только в этом. Первые 20-25 минут мы входили в матч, было тяжеловато. Потом мы начали контролировать игру, забили гол и всё пошло по нашему сценарию.

- Почему именно так тяжело входили в игру?

- Непонятно. Возможно, потому что все приехали из сборных в разном состоянии. Но всё нормально. Неважно, какая игра. Главное - результат.

- Следующий матч вы проведёте в Лиге чемпионов, какие ожидания?

- Конечно, мы горим желанием проявить себя в таком турнире. Хотим начать с победы, будем играть только на победу, - передаёт корреспондент Rusfootball.info.

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Теги: Чернов ЦСКА Уфа
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