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Чалов: не думаю о своей голевой серии - просто играю и у меня получается

Лучший бомбардир РПЛ, нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (3:0)

- Жаль, что двое наших ребят получили травмы. Желаю Абелю и Магнуссону скорейшего выздоровления. Если говорить об игре, то эти травмы сильно поменяли сценарий игры. Мы сначала не могли понять как нам теперь действовать, но со временем начали находить зоны, стали появляться моменты и в концовке удалось забить, что придало нам сил.

Во второй половине играть стало легче. "Уфа" тоже хорошо играла. У них получалось создавать моменты. Но в итоге мы забили еще два в контратаке. Я думаю наша победа закономерна.

- Вы продлили свою голевую серию. За счет чего удается забивать в каждом матче?

- Сейчас я об этом не думаю. Просто играю и у меня получается.

- Какие ожидания от Лиги чемпионов?

- Будем биться до последнего. Очень хочется начать турнир с победы. Все таки "Виктория" самая проходимая команда из всех наших соперников. Нужно играть с ними и выигрывать. В гостях в Чехии будет тяжело, но посмотрим, как оно сложится.

- В команде 9 новичков, уже можно говорить, что команда сыгралась?

- Ну я уже говорил, что мы с каждым матчем улучшаем свое взаимодействие. И дальше будет только лучше, - передает корреспондент Rusfootball.

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Теги: ЦСКА Чалов Магнуссон Эрнандес
Сегодня, 20:08
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(1)
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всё правильно говорит парень. Надо пахать в каждом матче. Форму набрал и голы пошли. Удачи и здоровья и побольше голов!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец парень. Надо продолжать в том же духе. Всё сложится.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
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