Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:43
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
16:47
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
16:42
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
15:33
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
10:50
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Чалов: не думаю о своей голевой серии - просто играю и у меня получается
Лучший бомбардир РПЛ, нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (3:0)
- Жаль, что двое наших ребят получили травмы. Желаю Абелю и Магнуссону скорейшего выздоровления. Если говорить об игре, то эти травмы сильно поменяли сценарий игры. Мы сначала не могли понять как нам теперь действовать, но со временем начали находить зоны, стали появляться моменты и в концовке удалось забить, что придало нам сил.
Во второй половине играть стало легче. "Уфа" тоже хорошо играла. У них получалось создавать моменты. Но в итоге мы забили еще два в контратаке. Я думаю наша победа закономерна.
- Вы продлили свою голевую серию. За счет чего удается забивать в каждом матче?
- Сейчас я об этом не думаю. Просто играю и у меня получается.
- Какие ожидания от Лиги чемпионов?
- Будем биться до последнего. Очень хочется начать турнир с победы. Все таки "Виктория" самая проходимая команда из всех наших соперников. Нужно играть с ними и выигрывать. В гостях в Чехии будет тяжело, но посмотрим, как оно сложится.
- В команде 9 новичков, уже можно говорить, что команда сыгралась?
- Ну я уже говорил, что мы с каждым матчем улучшаем свое взаимодействие. И дальше будет только лучше, - передает корреспондент Rusfootball.
Также читайте:
Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Обляков: хорошая игра, но 3:0 - перебор (видео)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео)
Выйди на замену, сделай дубль, реши игру! Разбор победы ЦСКА в Уфе
- Жаль, что двое наших ребят получили травмы. Желаю Абелю и Магнуссону скорейшего выздоровления. Если говорить об игре, то эти травмы сильно поменяли сценарий игры. Мы сначала не могли понять как нам теперь действовать, но со временем начали находить зоны, стали появляться моменты и в концовке удалось забить, что придало нам сил.
Во второй половине играть стало легче. "Уфа" тоже хорошо играла. У них получалось создавать моменты. Но в итоге мы забили еще два в контратаке. Я думаю наша победа закономерна.
- Вы продлили свою голевую серию. За счет чего удается забивать в каждом матче?
- Сейчас я об этом не думаю. Просто играю и у меня получается.
- Какие ожидания от Лиги чемпионов?
- Будем биться до последнего. Очень хочется начать турнир с победы. Все таки "Виктория" самая проходимая команда из всех наших соперников. Нужно играть с ними и выигрывать. В гостях в Чехии будет тяжело, но посмотрим, как оно сложится.
- В команде 9 новичков, уже можно говорить, что команда сыгралась?
- Ну я уже говорил, что мы с каждым матчем улучшаем свое взаимодействие. И дальше будет только лучше, - передает корреспондент Rusfootball.
Также читайте:
Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Обляков: хорошая игра, но 3:0 - перебор (видео)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео)
Выйди на замену, сделай дубль, реши игру! Разбор победы ЦСКА в Уфе
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.